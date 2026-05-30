به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جواد باقری رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت گفت: تاکنون بیش از ۶۴ هزار نفر از جامعه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی در بخش‌های مختلف جشنواره سی‌ام قرآن و عترت ثبت نام کردند که از این تعداد سهم دانشجویان بالغ بر ۱۴ هزار نفر است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین بیش از ۳ هزار نفر از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و بالغ بر ۴۶ هزار نفر از کارکنان جامعه سلامت در این رویداد بزرگ قرآنی ثبت نام کردند که نشان از استقبال و مشارکت بالای کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت اظهار کرد: دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی در ۱۱ بخش و ۷۳ رشته در جشنواره ثبت نام کردند.

دکتر باقری با اشاره به اینکه امسال جشنواره متنوع، متقاوت و متحولی را تجربه خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: در بخش آوایی تعداد ثبت نام کنندگان بالغ بر ۱۵ هزار نفر است و باتوجه به شرایط جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و تعطیلی دانشگاهها، مشارکت بالای جامعه دانشگاهی در این رویداد بزرگ قرآنی ستودنی است.

وی فرصت ثبت نام در بخش معارفی و آوایی را تا روز مسابقه عنوان کرد و گفت: جامعه دانشگاهی در دیگر بخش‌ها نیز تا ۲۰ تیرماه زمان دارند تا در جشنواره ثبت نام کنند و سامانه تا پایان روز ۲۰ تیرماه برای ثبت نام عزیزان باز است و پیش بینی می‌شود مشارکت ثبت نام کنندگان تا ۷۰ هزار نفر برسد و به لحاظ نفر رشته نیز از مرز ۱۰۰ هزار نفر رشته انشالله عبور خواهیم کرد.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت در پایان یادآور شد: به لحاظ عددی و فراوانی دانشگاهها، تاکنون دانشگاه‌های اردبیل، شهد، شیراز، آبادان و اهواز به ترتیب بیشترین آمار ثبت نام کنندگان در جشنواره سی‌ام را از آن خود کردند.