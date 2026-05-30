پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تبلیغات اسلامی ایلام با اشاره به برنامهریزیهای ویژه برای دهه ولایت؛ از برگزاری تجمعات گسترده، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجتالاسلام والمسلمین علی رحیمی در حاشیه جلسه ستاد غدیر استان ایلام با اشاره به تقارن ایام دهه ولایت با سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد، اظهار کرد: امسال برنامههای دهه ولایت که از عید قربان تا عید غدیر برگزار میشود؛ رنگ و بوی متفاوتی خواهد داشت و با رویکردی تبیینی در حوزه ولایتمداری اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه برنامههای ویژهای برای تمامی شهرستانهای استان تدارک دیده شده است، افزود: طبق برنامهریزی صورتگرفته، اکثر شهرستانهای استان به مدت سه روز میزبان جشنها و مراسم عید غدیر خواهند بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی ایلام تصریح کرد: برپایی غرفههای خدماتی و فرهنگی، اجرای برنامههای ویژه برای کودکان، برپایی مواکب هنری و دعوت از سخنرانان و مهمانان شاخص کشوری از جمله برنامههای محوری این ایام است.
رحیمی با تأکید بر اینکه یکی از شاخصههای مهم غدیر امسال، ماهیت استکبارستیزی آن است، افزود: با توجه به حضور پرشور مردم، پیشبینی میشود که ضدصهیونیستیترین برنامه تاریخ استان ایلام در اجتماعات دهه ولایت به نمایش گذاشته شود.
وی اضافه کرد: این برنامهها در میدان ۲۲ بهمن شهر ایلام که کانون تجمعات شبانه است، برگزار میشود.