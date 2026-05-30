دادههای اداره تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد نرخ بازده تا سررسید (YTM) اوراق خزانه اسلامی در طول روزهای کاری هفته گذشته با رشد ۰٫۴۲ واحد درصدی، به ۴۰٫۰۴ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس دادههای اداره تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار، از روز شنبه ۲ خرداد تا روز سهشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵، مجموع حجم معاملات خرد اوراق خزانه اسلامی ایران (اخزا) به ۴ میلیون و ۱۳۲ هزار ورقه رسید.
آمارها نشان میدهد بیشترین و کمترین حجم معاملات اوراق خزانه اسلامی (اخزا) بهترتیب در روزهای ۲ و ۳ خرداد، با ثبت حدود «یک میلیون و ۳۰۱ هزار ورقه» و «۷۲۲ هزار ورقه» رقم خورده است.