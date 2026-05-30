به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در مصاحبه با روزنامه ژاپنی «نیکی آسیا»، با تاکید بر اهمیت همکاری در بخش صنایع دفاعی میان ترکیه و ژاپن، گفت: تهران و واشنگتن هم اکنون برای دستیابی به یک توافق از هر زمان دیگری نزدیکتر هستند.

وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به ادامه مذاکرات میان نمایندگان تهران و واشنگتن گفت: مذاکرات میان ایران و آمریکا به مرحله حساسی رسیده و توافق از هر زمان دیگری نزدیک‌تر است. هر دو طرف خواهان دستیابی به نتیجه‌ای مثبت هستند. پس از برقراری آتش‌بس، توجه مذاکرات بیش از هر چیز بر اوضاع تنگه هرمز متمرکز شده است.

فیدان همچنین تاکید کرد: اختلال در تردد دریایی در تنگه هرمز فشار قابل توجهی بر ایران و آمریکا وارد کرده و پیامد‌های بین‌المللی آن به اندازه‌ای گسترده است که حتی از پرونده هسته‌ای نیز فوریت بیشتری یافته است.

وزیر امور خارجه ترکیه در بخش دیگری از مصاحبه از آمادگی آنکارا برای گسترش همکاری‌های دفاعی با ژاپن خبر داد و افزود: دو کشور می‌توانند در زمینه توسعه و تولید مشترک پهپادها، صنایع هوافضا، فناوری‌های پیشرفته و زنجیره‌های تامین همکاری کنند.

او به مسئله فلسطین نیز اشاره کرد و ضمن حمایت از راه‌حل دو کشوری برای مسئله فلسطین، توقف حملات اسرائیل به غزه را خواستارشد و پیشنهاد تشکیل یک سازکار همکاری منطقه‌ای با مشارکت ترکیه، ایران، پاکستان، عربستان سعودی، مصر و کشور‌های حاشیه خلیج برای تقویت ثبات و امنیت منطقه را مطرح کرد.