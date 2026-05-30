برآورد‌ها نشان می‌دهد تولید عسل استان در سال جاری به حدود ۲ هزار و ۲۵۰ تن عسل باکیفیت خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان اعلام کرد: در حال حاضر ۶ هزار و ۷۶۴ زنبورستان فعال در استان مشغول فعالیت هستند و کردستان از این نظر رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

به گفته نقشبندی، بیش از ۲۷۳ هزار کلنی مدرن و ۶ هزار کلنی بومی در استان وجود دارد که نقش مهمی در تولید عسل ایفا می‌کنند.

وی میگوید تولید عسل کردستان در سال جاری به حدود ۲ هزار و ۲۵۰ تن عسل باکیفیت خواهد رسید؛ محصولی که به دلیل تنوع پوشش گیاهی، از کیفیت و طعم ممتاز برخوردار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ارتقای دانش فنی زنبورداران، نوسازی تجهیزات و تقویت برند عسل کردستان در بازار‌های داخلی و خارجی را از برنامه‌های توسعه‌ای این بخش عنوان کرد.