مدیرعامل گروه پتروپارس گفت: در کمتر از چهار هفته آینده، سه حلقه چاه جدید در طرحهای فعال گروه پتروپارس در خلیج فارس وارد مدار تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا ثقفی با اشاره به روند افزایش تولید در قطعه ۱۱ پارس جنوبی گفت: تولید گاز در این قطعه از ابتدای دولت چهاردهم که حدود ۴۱۰ میلیون فوت مکعب استاندارد در روز بود، اکنون به حدود ۸۴۰ میلیون فوت مکعب استاندارد در روز رسیده است و با ورود چاه یازدهم به مدار، پیشبینی میکنیم تولید از مرز ۹۱۰ میلیون فوت مکعب استاندارد در روز عبور کند.
وی از برنامه کوتاه مدت این مجموعه برای افزایش تولید در دیگر طرحهای فعال خبر داد و افزود: در کمتر از چهار هفته آینده، سه حلقه چاه جدید در طرحهای فعال گروه پتروپارس در خلیج فارس وارد مدار تولید میشود.
مدیرعامل گروه پتروپارس بیان کرد: این اقدام در ادامه برنامههای توسعهای این گروه در میدان مشترک پارس جنوبی انجام میشود که نیمی از گاز کشور از آن تأمین و افزایش تولید در آن، نقش مستقیمی در پایداری شبکه گاز کشور خواهد داشت.
ثقفی تصریح کرد: عملیات حفاری در طرحهای گروه پتروپارس در ماههای گذشته، حتی در دوره جنگ و همزمان با محدودیتهای عملیاتی و دشواریهای پشتیبانی، ادامه داشته است.
مدیرعامل گروه پتروپارس اظهار کرد: پس از آتشبس نیز بازگشت به مدار فعالیت با سرعت انجام شد و نخستین دکلهای حفاری دریایی که پس از این وقفهها دوباره در خلیج فارس به کار گرفته شدند، در طرحهای این گروه فعال شدند. همچنین آخرین دکل دریایی که تا پنجم فروردین ۱۴۰۵ به عملیات حفاری در خلیج فارس ادامه میداد، در طرح قطعه ۱۱ پارس جنوبی مستقر بوده است.
وی با اشاره به اینکه در بخش فراساحل قطعه ۱۱ عملیات نصب جکت با موفقیت انجام شده است، گفت: این سازه پس از بارگیری، مهاربندی و انتقال، در موقعیت تعیینشده در بستر خلیج فارس نصب شده و اکنون عملیات شمعکوبی برای تثبیت نهایی آن در حال انجام است. همزمان، ساخت عرشه این بخش از طرح نیز در یارد ایزوایکو با پیشرفت قابل توجهی ادامه دارد.
ثقفی تصریح کرد: این دستاوردهاحاصل همکارى نزدیک کارفرما، پیمانکاران، تیمهاى اجرایی و حمایت مجموعه صنعت نفت کشور است و نشان میدهد مسیر توسعه افرایش تولید گاز کشور با قدرت ادامه خواهد داشت.
علی ندیران، مدیر طرح توسعه قطعه ۱۱ پارس جنوبی در گروه پتروپارس، با اشاره به روند پیشرفت کار گفت: نتایج اخیر طرح، حاصل هماهنگی مستمر میان بخشهای اجرایی، فنی و مدیریتی است.
وی افزود: حمایت و هماهنگی در سطح مدیریت ارشد گروه و تلاش شبانهروزی همکاران در بخشهای حفاری، بهرهبرداری، مهندسی و پیمانکاران اجرایی، نقش مهمی در حفظ تداوم عملیات و پیشرفت طرح در شرایط پیچیده عملیاتی داشته است.
ندیران با تاکید بر اینکه توسعه قطعه ۱۱ و افزایش تولید از این قطعه، بخشی از برنامه کلان صنعت نفت برای تقویت برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی است، بیان کرد: این میدان راهبردی سهم اصلی را در تأمین گاز کشور بر عهده دارد و هر گام در توسعه آن، افزون بر اثرگذاری بر تراز تولید، بر امنیت انرژی و پایداری تأمین گاز نیز اثر مستقیم دارد.
گروه پتروپارس به عنوان بازوی اجرایی وزارت نفت، بزرگترین شرکت اکتشاف و تولید کشور شناخته میشود. این شرکت نقش اجرایی قابل توجهی در طرحهای ساحلی و فراساحلی پارس جنوبی، به عنوان تامینکننده نیمی از گاز کشور دارد.
همچنین توسعه این میدان و روند پیشرفت قطعه ۱۱ به عنوان یکی از مهمترین طرحهای گازی و نفتی کشور، یکی از مصادیق تداوم توسعه، بخش مهمی از کارنامه و توان عملیاتی این شرکت بهشمار میرود.