فردا پنج تن از مدیران استانی برای پاسخگویی به سوالات مردم در سامانه سامد حضور خواهند یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فردا مدیران کل صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ساعت ۱۰ تا ۱۱، مدیرعامل شرکت آب منطقهای ومدیر امور شعب بانک مسکن از ساعت ۱۱ تا ۱۲ و مدیرکل راه و شهرسازی از ساعت ۱۲ تا ۱۳ با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن ۱۱۱ بهصورت مستقیم پاسخگوی تماسهای مردم خواهند بود.
این برنامه در اجرای نظامنامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد ، تبیین اهداف دولت و تحقق مصادیق حقوق شهروندی، استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواستها و مشکلات هموطنان و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران اجرا می شود.