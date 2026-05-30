به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فردا مدیران کل صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ساعت ۱۰ تا ۱۱، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای ومدیر امور شعب بانک مسکن از ساعت ۱۱ تا ۱۲ و مدیرکل راه و شهرسازی از ساعت ۱۲ تا ۱۳ با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن ۱۱۱ به‌صورت مستقیم پاسخگوی تماس‌های مردم خواهند بود.



این برنامه در اجرای نظام‌نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد ، تبیین اهداف دولت و تحقق مصادیق حقوق شهروندی، استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواست‌ها و مشکلات هم‌وطنان و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران اجرا می شود.