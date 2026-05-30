استاندار خراسان رضوی و سرکنسول جدید جمهوری عراق در مشهد در نشستی راهبردی بر تشکیل «کمیته مشترک رسیدگی به مسائل زائران» و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه در مناطق آزاد و مرز‌های شرقی ایران تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی در دیدار ابراهیم عبدالکریم الجبوری با اشاره به ظرفیت‌های ژئوپلیتیک این استان اظهار کرد: خراسان رضوی آمادگی دارد به عنوان پل ارتباطی، زمینه حضور فعالان اقتصادی عراق را در مناطق آزاد سرخس و دوغارون برای دسترسی به بازار‌های آسیای میانه فراهم کند.

وی با استقبال از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای رفاه زائران، افزود: برای ارتقای کیفیت محصولات و تسهیل صادرات، آماده سرمایه‌گذاری‌های مشترک دو و سه‌جانبه هستیم و در نخستین نشست بازرگانان دو طرف حضور خواهم یافت تا موانع همکاری‌های اقتصادی مرتفع شود.

سرکنسول جدید جمهوری عراق در مشهد نیز در این دیدار با تاکید بر روابط راهبردی و عمیق تهران و بغداد در مقایسه با کشور‌های غربی، گفت: سیاست خارجی عراق بیش از گذشته به سمت تعامل با کشور‌های آسیایی سوق یافته و در این مسیر، ایران مهم‌ترین شریک منطقه‌ای ما محسوب می‌شود.

ابراهیم عبدالکریم الجبوری با تمجید از کیفیت کالا‌های ایرانی و خدمات درمانی در مشهد، از طرح ایجاد شعب بیمارستان‌های ایرانی در عراق خبر داد و افزود: با هماهنگی وزارت بهداشت عراق، پروتکل‌های جدیدی برای توسعه گردشگری سلامت و کاهش هزینه‌های درمان شهروندان عراقی در دست تدوین است.

در این نشست، طرفین حضور پرشمار دانشجویان عراقی در دانشگاه‌های مشهد را فرصتی ارزشمند برای پیوند‌های فرهنگی و علمی برشمردند. همچنین با توجه به هم‌پوشانی مراسم اربعین حسینی و دهه پایانی ماه صفر، بر ضرورت تقویت ستاد‌های مشترک برای میزبانی شایسته از زائرانی که پس از عتبات عالیات به زیارت بارگاه منور رضوی مشرف می‌شوند، تاکید شد.

در پایان این دیدار، استاندار خراسان رضوی و سرکنسول عراق به رسم یادبود لوح تفاهم و همکاری تبادل کردند که نشان‌دهنده عزم جدی دو طرف برای آغاز فصلی نوین در مناسبات اقتصادی و کنسولی است.