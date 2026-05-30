گزیدهای از کتابهای چاپ اول تألیفی و ترجمهشده که بهتازگی به مخازن کتابخانه ملی ایران وارد شدهاند، در تازهترین شماره مجموعه «تازههای کتاب» معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مجموعه «تازههای کتاب» اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با هدف معرفی کتابهای جدید منتشرشده در حوزههای مختلف علمی، فرهنگی و هنری، در وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در دسترس علاقهمندان قرار گرفت.
این مجموعه بهصورت ماهانه گزیدهای از کتابهای چاپ اول تألیفی یا ترجمهشده در کشور را که بهتازگی به مخازن کتابخانه ملی ایران وارد شدهاند، معرفی میکند و با ارائه معرفی کوتاه، خلاصهای از محتوای آثار و نگاهی به صفحات آغازین کتابها، امکان آشنایی اولیه مخاطبان با منابع تازه منتشرشده را فراهم میسازد.
در شماره اردیبهشتماه ۱۴۰۵، آثاری در حوزههای تاریخ، فلسفه، دینپژوهی، هنر، معماری، مطالعات فرهنگی، آموزش، فناوری، حقوق، اسناد تاریخی و علوم پزشکی معرفی شدهاند. «ارزش زن در ایران باستان»، «از چغاگلان تا وال استریت: تاریخ شهرنشینی در جهان»، «العلمانیه و الاسلام فی ایران»، «النجاه: المنطق»، «الهیات و تکامل داروینی»، «پاییدن دندان و بهسازی لثه» و «تاریخ جدیدی از معماری مدرن» از جمله کتابهای معرفیشده در این شمارهاند.
همچنین در این شماره، کتابهایی مانند «تفسیر معاصرانه قرآن کریم»، «فرهنگ جامع واژگان تئاتر»، «فرهنگ چین»، «گزیده اسناد دیوانی عهد قاجار»، «معرفی مراکز فرهنگی در مناطق آسیا، اروپا و عربی»، «معنای مرگ و زندگی»، «همایون»، «هنر هخامنشی»، «هوش مصنوعی و آینده آموزش» و «هوش مصنوعی و حقوق تجارت بینالملل» در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
مجموعه «تازههای کتاب» با پوشش موضوعاتی از علوم انسانی و اجتماعی تا هنر، فناوری، علوم اطلاعات و دانششناسی، به کاربران کمک میکند پیش از مراجعه به متن کامل آثار، تصویری فشرده و روشن از موضوع، ساختار و محتوای کتابهای تازهوارد به مخازن کتابخانه ملی ایران به دست آورند.
علاقهمندان میتوانند برای مشاهده معرفی آثار و دسترسی به اطلاعات کتابشناختی هر کتاب، به بخش «تازههای کتاب» در مجموعههای کتابخانهای وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مراجعه کنند.