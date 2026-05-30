یادواره شهیدان «علیرضا و حمید رضا زارعی» و شهید سه ساله «محمد حسین دهقانی» از شهدای جنگ تحمیلی سوم در همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این مراسم فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به توطئه‌های دشمنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: ۴۷ سال است که دشمنان سعی در توطئه افکنی دارند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ شرارت و توطئه‌ای دریغ نکرده‌اند.

سردار نجفی افزود: در دوران دفاع مقدس ۸ ساله که با تمامی کشور‌های غربی در حال نبرد بودیم و اجازه تصرف حتی یک وجب از خاک کشور را به دشمنان ندادیم امروزه نیز که به برکت انقلاب اسلامی در تولید تسلیحات نظامی به پیشرفت‌های بزرگی رسیده‌ایم دشمنان را از توطئه افکنی مایوس خواهیم کرد.

او تصریح کرد: در جنگ تحمیلی سوم کشورمان بیش از ۱۷۰ هواپیما و پهباد دشمن را ساقط کرد که این نشان از اقتدار کشور و نیرو‌های مسلح است.