آقای سجاد هاشمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: نمی‌شود به تولید کننده و صنعت گر بگوییم تولید کنید اما نیاز‌های اولیه و ضروری آنها را تامین نکنیم.

وی گفت: بر خلاف قانون و ماده ۲۵ بهبود کسب و کار، هر سال برق صنایع و واحد‌های تولیدی مدت زمان بیشتری قطع می‌شود.

رئیس هئیت مدیره انجمن شرکت خدماتی شهرک‌های صنعتی استان تهران افزود: برابر دستور وزارت نیرو قرار بود در روز‌های معینی برق صنایع از ساعت ۸ صبح تا ۱۱ شب قطع شود، اما این روز‌ها شاهد آن هستیم که برق صنایع تولید مواد غذایی را هر روز چند ساعت قطع میکنند.

وی گفت: اطلاع داریم که کشور با کمبود انرژی رو‌به‌رو است و به همین دلیل برای واحد‌های تولیدی ژنراتور در نظر گرفتیم تا با تامین سوخت گازوئیل کمبود برق جبران شود.

هاشمی ادامه داد: حدود ۳ هفته است که برق شهرک‌ها قطع می‌شود، با این حال از اختصاص یک لیتر سوخت برای روشن کردن ژنراتور‌ها و تامین برق واحد‌های تولیدی دریغ می کنند.