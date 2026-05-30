دبیر ستاد مبشر غدیر شهرداری یزد از اجرای طیف گسترده‌ای از برنامه‌های مردمی در ایام دهه امامت و ولایت از جمله پیاده راه‌ها و جشن‌های بزرگ منطقه‌ای و محله‌ای در شهر یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مهدی محسنی‌زاده با اعلام این خبر گفت: این رویداد‌ها که تا عید مباهله نیز ادامه خواهد داشت با مشارکت مستقیم مردمی، فعالان محلی، پایگاه‌های بسیج، کانون‌های مساجد و مجموعه‌های فرهنگی ساکن در محلات مختلف و با حمایت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری برگزار می‌شود.

دبیر ستاد مبشر غدیر یزد در تشریح شاخص‌ترین برنامه‌های این دهه، برپایی «پیاده‌راه‌های غدیر» را یکی از مهم‌ترین اقدامات عنوان کرد و گفت: امسال این پیاده‌راه‌ها در شش منطقه از شهر یزد برگزار خواهد شد.

وی با ذکر جزئیات زمان و مکان این رویداد‌ها ادامه داد: نخستین پیاده‌راه غدیر روز دوشنبه یازده خرداد در فلکه دوم منطقه آزادشهر برپا می‌شود و روز سه‌شنبه دوازده خرداد نیز محله جوادالائمه (ع) در بلوار هفده شهریور میزبان این جشن مردمی خواهد بود.

محسنی‌زاده افزود: چهارشنبه چهارده خرداد پیاده‌راه غدیر در خیابان قیام یزد برگزار می‌شود و روز پنج‌شنبه پانزده خرداد نیز بلوار علامه جعفری در حسن‌آباد شاهد این برنامه خواهد بود.

معاون سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی شهرداری یزد ادامه داد: دو پیاده‌راه دیگر نیز پس از عید غدیر و در فاصله تا عید مباهله پیش‌بینی شده است؛ یکشنبه هفده خرداد در محله پردیسان (اسکان سابق) و سه‌شنبه نوزده خرداد نیز خیابان مقداد در محله مسکن میزبان این رویداد‌ها خواهند بود.

وی افزود: در مسیر این پیاده‌راه‌ها غرفه‌های فرهنگی با محوریت مباحث حجاب و دیگر موضوعات فرهنگی، غرفه‌های پذیرایی، گروه‌های سرود، برنامه‌های ورزشی و ابربازی‌ها مستقر می‌شوند و جشنواره ورزشی نیز در همین مسیر‌ها برگزار خواهد شد.

محسنی‌زاده با تأکید بر اینکه اجرای این پیاده‌راه‌ها کاملاً بر عهده فعالان همان محلات و مناطق است، خاطرنشان کرد: سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی نیز در قالب همکاری با این مجموعه‌های مردمی و فرهنگی، نقش حمایتی و تسهیل‌گری را ایفا می‌کند.

دبیر ستاد مبشر غدیر یزد در ادامه به برگزاری جشن‌های بزرگ در پنج منطقه از شهر در دهه ولایت اشاره کرد و گفت: این جشن‌های منطقه‌ای که همه آنها پس از نماز مغرب و عشا و تقریباً از ساعت هشت و نیم تا ده و نیم شب برگزار می‌شوند، بار دیگر محوریت را به مردم و فعالان محله‌ای سپرده‌اند.

وی ادامه داد: یکی از این جشن‌های بزرگ روز شنبه نهم خرداد پس از نماز مغرب و عشا در باغ دولت‌آباد برگزار خواهد شد و روز یکشنبه ۱۰ خرداد نیز مسجد چهارده معصوم (ع) در امامشهر میزبان این آئین است.

محسنی‌زاده افزود: چهارشنبه سیزده خرداد پارک وحشی بافقی در خیابان مهدی، پنج‌شنبه پانزده خرداد پارک سید گلسرخ فهادان و همچنین محله جوادالائمه در دو شب متوالی دوشنبه یازده و سه‌شنبه دوازده خرداد، شاهد برگزاری جشن‌های بزرگ منطقه‌ای خواهند بود.

معاون سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد با بیان اینکه این جشن‌ها تنها بخشی از برنامه‌های مردمی هستند، تصریح کرد: علاوه بر این رویدادها، بنا به درخواست‌هایی که مردم به سازمان ارائه می‌دهند، جشن‌های کوچک‌تری در پارک‌های محله‌ای، مساجد و حسینیه‌ها برگزار خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود که نزدیک به ۱۰۰ جشن در محلات مختلف یزد برپا شود.

محسنی‌زاده همچنین از برپایی موکب‌ها در سطح شهر به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های محوری این ایام یاد کرد و گفت: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد مانند سال‌های گذشته پشتیبانی ویژه‌ای از این موکب‌ها را بر عهده دارد.

وی افزود: فعالان محله‌ای هم‌اکنون در حال ثبت‌نام و انجام امور اداری مرتبط با برپایی موکب‌ها هستند و پیش‌بینی می‌شود با حمایت سازمان، تا ۱۲۰ موکب در محلات مختلف سطح شهر در ایام دهه ولایت برپا شود.

دبیر ستاد مبشر غدیر یزد با اشاره به اینکه از ابتدای جنگ نیز چندین موکب در میادین اصلی شهر فعال بوده‌اند، تأکید کرد: با توجه به دهه ولایت و امامت، شمار موکب‌ها افزایش چشمگیری خواهد یافت و پشتیبانی ویژه سازمان از آنها ادامه خواهد داشت.

معاون سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی شهرداری یزد گفت: یکی از برنامه‌های ویژه که حدود دو سال است با همکاری جبهه مردمی انقلاب اجرا می‌شود، طرح «پای کار غدیر» نام دارد که این برنامه به طور خاص برای نوجوانانی طراحی شده که علاقه دارند در این حوزه فعالیت کنند و برای امیرالمؤمنین علیه‌السلام و ایام دهه ولایت و امامت، اقدام و حرکتی مؤثر انجام دهند.

وی افزود: نوجوانان ثبت‌نام کرده و با پشتیبانی سازمان و جبهه مردمی انقلاب، خودشان موکب‌هایی برپا می‌کنند و جشن‌هایی در محله خود برگزار می‌نمایند و در حقیقت تمام دست‌اندرکاران این برنامه، خود نوجوانان هستند.

محسنی‌زاده همچنین از برگزاری جشنی برای ایتام به همراه اطعام در روز عید غدیر مصادف با پانزده خرداد خبر داد و گفت: امسال برای نخستین بار گروهی از کودکان سندروم‌دان، برنامه زورخانه‌ای ویژه‌ای را اجرا خواهند کرد که در برنامه‌های صدا و سیمای یزد و همچنین در پیاده‌راه‌ها و جشن‌ها به نمایش درمی‌آید.

دبیر ستاد مبشر غدیر یزد در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه پرده‌خوانی غدیر اشاره کرد و گفت: این برنامه طی چند سال گذشته با تربیت مربیان متخصص در این زمینه دنبال شده است و امسال این مربیان به هر محله‌ای که درخواست داشته باشد اعزام می‌شوند؛ چه مسجد محله، چه پایگاه محله و چه جشن‌های خانگی و خانوادگی، و در ایام دهه ولایت و امامت به اجرای پرده‌خوانی غدیر می‌پردازند.

وی با اشاره به برنامه‌های متنوع ورزشی و نیز برپایی ابربازی‌ها در سطح شهر، از بوستان خانواده در بلوار بسیج به عنوان یکی از پایگاه‌های ویژه برای برنامه‌های مرتبط با ازدواج نام برد و گفت: این بوستان تا شب عید غدیر میزبان برنامه‌های مختلفی است که عموم مردم می‌توانند از آنها بهره‌مند شوند.

معاون سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد در پایان تأکید کرد: آنچه برشمرده شد تنها برنامه‌های شاخص این دهه است و برنامه‌های متنوع دیگری نیز با جزئیات کامل از طریق کانال این سازمان اطلاع‌رسانی خواهد شد.