به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رقابت‌های تنیس هزار امتیازی کشور به میزبانی مجموعه ورزشی آسایش ساری، با برگزاری دیدار‌های نهایی بخش انفرادی و دونفره و معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

در دیدار نهایی بخش انفرادی این مسابقات که عصر جمعه ۸ خرداد برگزار شد، سینا مقیمی و امیرحسین بادی در مسابقه‌ای حساس و تماشایی برابر یکدیگر به میدان رفتند که در پایان، این سینا مقیمی بود که با غلبه بر حریف خود، عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کرد.

همچنین در بخش دونفره این مسابقات، سینا مقیمی و ارسلان قمی موفق شدند با ارائه نمایشی برتر، عنوان قهرمانی را کسب کنند. این دو تنیسور در دیدار پایانی برابر تیم کیارش حنیفی و سام پازکی به برتری رسیدند و جام قهرمانی را بالای سر بردند.

سرداوری این دوره از رقابت‌ها بر عهده مجید گلچین، سرداور نشان سفید کشور بود و محمد مهذب‌نیا نیز مدیریت برگزاری مسابقات را بر عهده داشت.

گفتنی است مراسم اختتامیه این مسابقات با حضور دلیری رییس اداره ورزس و جوانان مرکزاستان، احمدی رئیس هیات تنیس استان مازندران، باقری رییس هیات کبدی مازندران، ذاکریان رییس هیات تنیس شهرستان ساری برگزار شد و لوح و جوایز قهرمانان به آنها تقدیم شد.

