رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش در بازدید از توان رزم نداجا در شمال ایران، هشدار داد: هر گونه تعرض به خاک کشور پاسخ محکم تر از گذشته دریافت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار حبیب الله سیاری با حضور در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، از بخش‌ها و قسمت‌های مختلف این دانشگاه بازدید میدانی کرد و ضمن حضور در بخش‌های آموزشی، پژوهشی، کارگاهی و زیرساخت‌های علمی دانشگاه، از نزدیک در جریان توانمندی‌ها، دستاورد‌ها و روند فعالیت‌های آموزشی و تربیتی این دانشگاه قرار گرفت.

بررسی آخرین اوضاع تجهیزات و فرآیند‌های آموزش تخصصی دریایی پایه از محور‌های اصلی این بازدید بود و معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش، معاون تربیت و آموزش ارتش، فرماندهان دانشگاه‌های افسری آجا و دیگر مسئولان امیر دریادار سیاری را در این بازدید همراهی کردند.

امیر دریادار حبیب الله سیاری در این بازدید گفت: هم اینک ارتش جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در مقابل هرنوع تحرکات دشمن ایستاده است و دشمن بداند هر گونه تعرض به خاک کشور پاسخ محکم تر از گذشته دریافت خواهد کرد.