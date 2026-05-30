به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عبدالمطهر محمدخانی در برنامه تلویزیونی «میز اقتصاد» شبکه خبر با بیان اینکه در پی ۶۵۰ اصابت در طول جنگ ۴۰ روزه در تهران ۵۱ هزار واحد مسکونی آسیب دید، گفت: این آسیب ها شامل آسیب جزئی تا تخریب است که ۳۹ هزار و ۴۷۴ واحد نیازمند تعمیرات جزئی بود. در این بخش ۹۷ درصد پیشرفت داشته ایم و تنها مواردی خاص باقی مانده که ساکنان دیر مراجعه کرده اند و امیدواریم در هفته جاری پرونده این بخش بسته شود.

وی همچنین تصریح کرد: آسیب های متوسط شامل هشت هزار و ۸۹۹ واحد مسکونی است که نیاز به تخریب و نوسازی ندارد. در جبران خسارت این بخش نیز ۸۲ درصد پیشرفت داشته ایم. تعمیرات بخش قابل توجهی از این آسیب ها نیز صورت گرفته و امیدواریم تا آخر خردادماه به پایان برسد.

محمدخانی با بیان اینکه برنامه و امید ما این است که پرونده بازسازی ها تا تیر به نتیجه برسد، یادآور شد: ۷۴۸ واحد نیاز به مقاوم سازی دارند، تصریح کرد: هزار و ۲۶۰ ساختمان ارزیابی ایمنی سازه ای شدند تا ببینیم که نیاز به مقاوم سازی دارند یا تخریب و نوسازی. در این بخش ۳۶ درصد پیشرفت داشته ایم. پیشرفت در این بخش پایان انجام کار نیست و تفاهم بین مالک و پیمانکار انجام و در مواردی پروانه ساختمانی صادر شده است. مالکان این منازل می دانند که مقاوم سازی زمان بر است و حداقل به ۶ ماه زمان نیاز دارد. مقاوم سازی توسط پیمانکاران درجه یک صورت می گیرد و تلاش ما این بود که مقاوم سازی با حداکثر اطمینان صورت بگیرد.

وی با اعلام اینکه هزار و ۷۲۸ واحد مسکونی نیز نیازمند تخریب و نوسازی است، گفت: در این بخش هم ۴۰ درصد پیشرفت را شاهد هستیم و تفاهم بین مالک و پیمانکار منعقد شده و در مرحله تأیید نقشه قرار دارد. اختلاف نظرهایی بین مالکین برای انتخاب پیمانکار وجود داشت که کمی زمان برد.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به روند انتخاب پیمانکار برای تخریب و نوسازی واحدهای آسیب دیده از جنگ، تصریح کرد:ما در جنگ ۱۲ روزه جلسه ای با پیمانکاران داشتیم و تفاهم هایی با آنها صورت گرفت. بانک اطلاعاتی پیمانکاران خوش نام و خوش سابقه در شهردرای مناطق وجود دارد و شهروندان از بین فهرست پیمانکاران منتخب، پیمانکار مورد نظر را انتخاب می کنند. ۶۰ درصد باقی مانده شامل کسانی است که هنوز پیمانکار انتخاب نکرده اند و یا پروانه شهرسازی برای ملک آنها صادر نشده است.