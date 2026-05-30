محافل انس با قرآن کریم، گرامیداشت دهه امامت و ولایت و یابود رهبر شهید انقلاب در کیش برگزار می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: محفل انس با قرآن کریم، گرامیداشت دهه امامت و ولایت و یابود رهبر شهید انقلاب اسلامی فردا ساعت ۱۹:۳۰ در مسجد امام حسن مجتبی (ع) کیش برگزار می‌شود.

یوسف جعفر زاده از قاریان کشور در این محفل نورآنی به تلاوتی از آیات قرآن کریم می‌پردازد.

محفل انس با قرآن کریم، دوشنبه ۱۲ خرداد نیز با حضور یوسف جعفر زاده، قاری قرآن کریم ساعت ۱۹:۳۰ در مسجد خاتم الانبیاء (ص) برگزار می‌شود.