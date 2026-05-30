به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، تیم دانشگاه آزاد تهران با هدایت زهرا نیاقی ها سرمربی قزوینی بر سکوی قهرمانی لیگ برتر تنیس روی میز بانوان ایستاد.

ثمین برگشایی هم به همراه دانشگاه تهران عنوان سومی را در کارنامه خود ثبت کرد.

ملیحه بیک هم یکی از داوران قزوینی حاضر در این رقابت ها بود.

قهرمانی ملی پوشان والیبال ایران با همراهی دو نماینده از استان

تیم والیبال بانوان کشورمان با برتری مقابل قزاقستان عنوان قهرمانی مسابقات آسیای مرکزی را کسب کرد.

مژگان حسن زاده و نداپاکدامن سرپرست تیم ملی و نایب رئیس قزوینی فدراسیون والیبال در این مسابقات ملی پوشان را همراهی کردند.

همایش دوچرخه سواری در روستای رحمت آباد بزرگ

به مناسبت دهه ولایت و امامت، همایش دوچرخه سواری در روستای رحمت آباد بزرگ برگزار شد.