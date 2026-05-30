به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما؛ محمدرضا کشوری فرد در خصوص شرایط معرفی نمایندگان فوتبال کشورمان به رقابت‌های آسیایی (لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دو) اظهار داشت: ابتدا باید از همه باشگاه ها، هیات‌های استانی و خانواده بزرگ فوتبال تشکر کنم که در دوران جنگ رمضان پای کار کشور ایستادند و با وجود همه مشکلاتی که داشتند با برپایی موکب‌ها در شهر‌ها و استان‌های مختلف همراه و همگام با مردم حماسه ساز و مقاوم و اقشار مختلف حضور داشتند. با این حال با توجه به وضعیت کشور در دوران جنگ و کمک به روند بهتر آماده سازی تیم ملی برای حضور در جام جهانی، امکان برگزاری ادامه رقابت‌های بیست و پنجمین دوره لیگ برتر وجود نداشت و ما هم طبق قانون و عرف جهان فوتبال مجبور شدیم برای معرفی نمایندگان کشورمان به جدول فریز شده (ثابت مانده) لیگ برتر رجوع کنیم.

وی افزود: پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس هم بر اساس وظایف حقوقی و قانونی خود پیگیر منافع باشگاهش و هواداران بود. حدادی از جمله مدیران خوب و منظم فوتبال کشور است که همواره تلاش می‌کند در چارچوب قوانین از حقوق باشگاه پرسپولیس دفاع کند، همچنین او حتی برای اینکه بتواند از حقوق پرسپولیس دفاع کند تا نهاد ریاست جمهوری هم پیش رفت تا ثابت کند برایش منافع باشگاه پرسپولیس و هوادارانش از همه چیز مهم‌تر است حدادی با انتخاب‌های خوبی مثل محسن خلیلی در پرسپولیس نشان داد برای پیشکسوتان باشگاه نیز اهمیت ویژه‌ای قائل است. خلیلی نیز بار‌ها برای اینکه پرسپولیس آسیایی شود تمام تلاش خود را انجام داد، اما واقعیت آن است به دلیل اینکه باشگاه پرسپولیس در رتبه ششم جدول لیگ قرار دارد نمی‌تواند به رقابت‌های آسیایی معرفی شود.

کشوری فرد تاکید کرد: بنابراین کنفدراسیون فوتبال آسیا مهلت لازم را نداد که پس از برگزاری مسابقات لیگ برتر نمایندگان ایران برای حضور در رقابت‌های آسیایی معرفی شوند، با توجه به مهلت تعیین شده تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ براساس جدول فعلی لیگ برتر باشگاه‌ها به AFC معرفی می‌شوند.