جشنواره «یاریگران زندگی» با هدف ترویج سبک زندگی سالم، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت بنیه جسمی و روانی جامعه روستایی و عشایری، در روستای رضوان بخش فین بندرعباس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس هیات ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی محلی هرمزگان گفت: این جشنواره با هدف افزایش نشاط اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در روستا‌ها و ترویج فرهنگ ورزش در مناطق روستایی کم برخوردار برگزار شده است.

بیشتر بخوانید؛ افتتاح دبیرخانه جشنواره آسمان هشتم در کردر رضوی میناب

مهدی خواجه افزود: در این جشنواره مسابقات ورزشی دارت، دو و میدانی، کورن‌هول و بازی بومی محلی «یه‌قول دو‌قول» در بخش آقایان و بانوان و در رده سنی آزاد برگزار شد که در پایان به ۶ تن از برندگان هر رشته جوایزی اهدا شد.