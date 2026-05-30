مدیر حج و زیارت استان فارس اعلام کرد : زائران این استان، منا را در صحت و سلامت کامل ترک کرده و آماده بازگشت به کشور هستند و نخستین گروه زائران احتمالا ۱۹ خرداد به شیراز برمی گردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر حج و زیارت استان فارس گفت: عصر روز دوازدهم ذیالحجه، همه زائران جمهوری اسلامی ایران، بهویژه زائران استان فارس، منا را در سلامت کامل ترک کردند.
علیرضا زینلی افزود: زائران پس از خروج از منا، به سمت جمرات حرکت کرده و سپس برای ادامه روند اسکان، به مکه مکرمه اعزام شدند تا در هتلهای محل اقامت خود مستقر شوند.
بر اساس هماهنگیهای انجامشده، پروازهای بازگشت زائران استان فارس از فرودگاه جده به مقصد فرودگاه بینالمللی شهید آیتالله دستغیب شیراز صورت خواهد گرفت.
زمانبندی بازگشت:
نخستین پرواز بازگشت: احتمالاً ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
آخرین پرواز بازگشت: احتمالاً ۲۳ خرداد ۱۴۰۵
مدیر حج و زیارت استان فارس گفت: اطلاعرسانی تکمیلی درباره جزئیات زمان دقیق پروازها، از طریق روابط عمومی و منابع رسمی اعلام خواهد شد.