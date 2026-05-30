ابراهیم حیدری یارانه اختصاص یافته به خریداران در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران را بیش از ۴۱ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در این دوره از نمایشگاه در مجموع ۸۰۴ هزار و ۴۲۱ نسخه کتاب به فروش رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از ستاد خبری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، ابراهیم حیدری؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و قائم مقام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران آمار نهایی این رویداد را اعلام کرد.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران ناشران داخلی در بخش‌های چاپی و دیجیتال و ناشران خارجی (لاتین و عربی) در مجموع ۴۹۶۱۲۹ عنوان کتاب را در معرض انتخاب علاقه‌مندان قرار داده بودند.

وی افزود: از میان تعداد عناوین عرضه شده، ۱۳۴۴۹۱ عنوان کتاب به‌فروش رسید که از این تعداد، ۱۳۲ هزار و ۷۷۲ عنوان مربوط به آثار ناشران داخلی (چاپی و دیجیتال) و هزار و ۷۱۹ عنوان متعلق به بخش ناشران خارجی (عربی و لاتین) است.

قائم مقام نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت: مردم فرهنگ‌دوست ایران در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به طور کل ۸۰۴ هزار و ۴۲۱ نسخه کتاب به مبلغ ۳.۱۸۹.۸۴۱.۱۴۹.۵۰۲ ریال خریداری کردند. در این رویداد در مجموع ۴۱۰.۶۵۶.۵۸۱.۳۹۶ ریال یارانه برای خرید کتاب و هزینه پست اختصاص پیدا کرد.

ابراهیم حیدری در پایان به شرایط خاص برگزاری این دوره از نمایشگاه اشاره کرد و ادامه داد: همه این آمار و استقبال بی‌نظیر در حالی رقم خورده که کشور در آتش‌بس شکننده جنگ رمضان به سر می‌برد و سایه جنگ هنوز بر سر جامعه سنگینی می‌کند. اما مردم ایران نشان دادند که حتی در چنین شرایطی نیز کتاب را فراموش نمی‌کنند. این حضور پرشور، پیام روشنی به جهانیان داشت که فرهنگ ایران در بحران‌ترین لحظات نیز زنده و پویاست. من به نمایندگی از خانواده بزرگ کتاب و نشر ایران، از همه هموطنانی که با خرید‌های خود همراه صنعت نشر بودند، صمیمانه تشکر می‌کنم. امیدوارم این مسیر فرهنگی با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.

هفتمین نمایشکاه مجازی کتاب تهران امسال از ۲۶ اردیبهشت به مدت ده روز آماده ارائه خدمت به علاقمندان به کتاب و کتابخوانی بود.