سرپرست شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، از تغییر راهبرد اصلی این سازمان خبر داد وافزود: تمرکز اصلی از این پس بر دو محور حیاتی «بازسازی زیرساختهای هوایی» و «تغییر الگوهای سنتی درآمدزایی» جهت جهش صنعت هوانوردی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرتضی دهقان، سرپرست شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، در نخستین همایش مدیران ستادی و فرودگاهی ضمن تأکید بر اولویتبندی مسائل معیشتی پرسنل، بر لزوم گذار از مدلهای سنتی مدیریت به سمت نوآوریهای مشارکتی و بازسازی سریع زیرساختها تأکید کرد.
دهقان در این نشست وبیناری با تأکید ویژه بر جایگاه ارزشمند متخصصان و کارکنان صنعت هوانوردی، خاطرنشان کرد: تحقق اهداف کلان و عملیاتی شرکت، تنها با تکیه بر انگیزه و آرامش خاطر همکاران میسر است. لذا موضوع معیشت، رفاه و پاسخ به دغدغههای بهحق کارکنان، همواره در صدر اولویتهای مسئولان شرکت قرار دارد و مدیریت ارشد خود را متعهد میداند که با وجود تمامی محدودیتها، از تمام ظرفیتهای قانونی برای بهبود وضعیت معیشتی این خانواده بزرگ استفاده کند.
سرپرست شرکت فرودگاهها با اشاره به چالشهای پیشرو در نگهداری از زیرساختهای فرودگاهی، نگاهی سازنده به مسئله منابع پیشنهاد داد و گفت: به جای تمرکز بر محدودیتهای بودجهای، باید با نگاهی خلاقانه به ظرفیتهای پنهان این صنعت بنگریم. دوران پس از جنگ، فرصتی بینظیر برای عبور از قوالب ذهنی گذشته و شکستن الگوهای سنتی درآمدزایی است. اگر بتوانیم با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای قانونی، مدلهای جدیدی خلق کنیم، توسعهای پایدار را رقم خواهیم زد.
وی در ادامه، سه محور "آموزش مستمر پرسنل"، "مدیریت بهینه توزیع پروازها" و "اولویتدهی به بازسازی تجهیزات فرودگاهی" را به عنوان خطمشی اصلی شرکت معرفی کرد.
دهقان مأموریت داد تا با شناسایی ذینفعان کلیدی و جذب سرمایهگذاران، زیرساختهای آسیبدیده با سرعت بازسازی شوند تا صنعت هوانوردی دوباره به جایگاه اصلی خود به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور بازگردد.