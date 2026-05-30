حریق یک ساختمان مسکونی در کوی قائم اراک
آتش نشانان دو ایستگاه، حریق یک ساختمان مسکونی را در کوی قائم اراک مهار کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سازمان آتش نشانی اراک اعلام کرد: ساعت ۱۳:۲۹ امروز شنبه (۹ خرداد ۱۴۰۵) در پی اعلام مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر حریق یک ساختمان مسکونی بلافاصله آتش نشانان ایستگاه شماره ۴ و ۱۱ به محل حادثه اعزام شدند.
افسر عملیات آتش نشانی در تشریح این حادثه گفت: حریق در حیاط یک ساختمان مسکونی درحال پیشروی بود که آتش نشانان با سرعت عمل بالا موفق به مهار آتش شدند و از سرایت آن به دیگر نقاط جلوگیری کردند.
حسین سروش افزود: تیمهای آتش نشانان بعد از ایمن سازی محل و تذکرهای لازم به مالک به ماموریت خود پایان دادند.
علت حادثه در دست بررسی است.