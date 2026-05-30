به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سازمان آتش نشانی اراک اعلام کرد: ساعت ۱۳:۲۹ امروز شنبه (۹ خرداد ۱۴۰۵) در پی اعلام مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر حریق یک ساختمان مسکونی بلافاصله آتش نشانان ایستگاه شماره ۴ و ۱۱ به محل حادثه اعزام شدند.

افسر عملیات آتش نشانی در تشریح این حادثه گفت: حریق در حیاط یک ساختمان مسکونی درحال پیشروی بود که آتش نشانان با سرعت عمل بالا موفق به مهار آتش شدند و از سرایت آن به دیگر نقاط جلوگیری کردند.

حسین سروش افزود: تیم‌های آتش نشانان بعد از ایمن سازی محل و تذکر‌های لازم به مالک به ماموریت خود پایان دادند.

علت حادثه در دست بررسی است.