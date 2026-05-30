به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون بهبود تولیدات گیاهی و باغی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: کار برداشت گندم در زمین‌های کشاورزی مناطق گرمسیری استان آغاز شده است.

شهرام عسکری سطح زیر کشت گندم در کهگیلویه و بویراحمد در سال زراعی جاری را حدود ۱۰۰ هزار هکتار اعلام کرد و افزود: از این میزان حدود ۷۰ هزار هکتار آن در مناطق گرمسیری استان است.

عسکری با اشاره به سطح زیر کشت کشت گندم آبی و دیم در استان اضافه کرد: از مجموع حدود ۱۰۰ هزار سطح زیر کشت گندم در کهگیلویه و بویراحمد ۲۱ هزار هکتار گندم آبی و ۷۸ هزار هکتار گندم دیم است.

وی میانگین برداشت محصول گندم در مزارع آبی را ۳ و ۸ دهم تن در هر هکتار و گندم دیم در هر هکتار را یک و ۷ دهم تن اعلام کرد و ادامه داد: پیش بینی می‌شود امسال حدود ۱۵۰ هزار تن گندم از مزارع آبی و دیم استان برداشت که از این میزان حدود ۸۰ هزار تن آن تحویل مراکز خرید شود.