سازمان بسیج اساتید کشور در بیانیهای با محکومیت شدیداللحن حملات وحشیانه رژیم صهیونی به جنوب لبنان از دانشگاهیان آزاده جهان خواست مقابل این جنایتها سکوت نکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در بیانیه گرامیداشت سالروز حماسه اخراج اشغالگران صهیونی از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ و همچنین محکومیت شدیداللحن حملات وحشیانه رژیم منحوس صهیونی به جنوب لبنان تاکید شده است:
بسمه تعالی
«إِنَّ اللَّهَ یُدافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ کُلَّ خَوَّانٍ کَفُورٍ» (حج، ۳۸)
بیست و شش سال پیش در چنین روزهایی، جنوب لبنان به گورستان افسانه «ارتش شکستناپذیر» صهیونیسم تبدیل شد. آن روز، معادله ساده، اما بنیادین «ایمان و وحدت برابر است با پیروزی» بر تمامی محاسبات لجستیک و تکنولوژیک اشغالگران فائق آمد و رژیم صهیونیستی پس از دو دهه اشغال، جز عقبنشینی شتابزده و تحقیرآمیز چارهای نیافت. امروز، همان رژیم جنایتکار با همان روش توسعهطلبانه و نسلکشی، بار دیگر جنوب لبنان را آماج حملات ددمنشانه و جنایتکارانه خود قرار داده است؛ هشدارهای تخلیه و بمباران مکانها و زیرساختهای غیرنظامی بار دیگر ماهیت جنگطلبانه و خونخوارانه این غده سرطانی منطقه را نمایان کرد. از آغاز جنگ علیه ایران و لبنان در حدود سه ماه گذشته بیش از ۳۳۰۰ نفر در لبنان به شهادت رسیدهاند و این جنایتها با سکوت نهادهای حقوق بشری و سازمانهای به اصطلاح بین المللی همراه بوده است.
سازمان بسیج اساتید کشور ضمن گرامیداشت سالروز حماسه ۲۴ می ۲۰۰۰ و درود به ارواح طیبه شهدای مقاومت و بویژه قائد شهید امت اسلامی و سید مقاومت، و همچنین محکومیت شدیداللحن حملات وحشیانه رژیم منحوس صهیونی به جنوب لبنان، بر محورهای زیر تأکید میکند:
۱- رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر با تشدید حملات وحشیانه خود مناطق وسیعی در جنوب لبنان را بمباران کرده و صدها غیرنظامی از جمله زنان و کودکان را به شهادت رسانده است. فرمان تخلیه گسترده برای جنوب صادر شد، اما نتیجه راهبردی برای اشغالگران چه بود؟ صِفر مطلق. این دقیقاً تکرار الگوی شکست ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ است: اشغالگری بدون پشتیبانی مردمی در برابر مقاومتی ریشهدار، نه تنها امنیت نمیآفریند، بلکه هزینههای فزاینده و غیرقابل تحملی بر متجاوز تحمیل میکند. نظریه «بازدارندگی نامتقارن» حزبالله و همبستگی مردم لبنان، ثابت کرده است که هر وجب از جنوب لبنان، شعلهای است که اشغالگران را خواهد سوزاند. هشدارهای تخلیه و بمباران پی در پی، دستاوردی جز قبرستانهای جدید برای نظامیان صهیونیست نخواهد داشت.
۲- همزمان با انتشار اخباری از مذاکرات ایران و آمریکا و دستیابی به چارچوب اولیه برای آتشبس و پایان سکوت صحنه نبرد، نتانیاهو به عنوان اصلیترین مانع ساختاری صلح در منطقه، دستور تشدید حملات به لبنان را صادر کرد. هدف او شعلهور کردن جنگ تمامعیار در غرب آسیا و نابودی هرگونه امید به تفاهم دیپلماتیک است. حتی تحلیلگران غربی آشکارا تأیید میکنند که «اسرائیل عامدانه در حال خرابکاری در مذاکرات ایران و آمریکاست». واشنگتن نمیتواند خود را بیگناه جلوه دهد؛ این رژیم جنایتکار و بحرانآفرین منطقه با نقشه آمریکاییها و برخی کشورهای اروپایی متولد شده است و مسئولیت اقدامات آن با این کشورهاست. اگر امروز جلوی این وحشیگری گرفته نشود، فردا آتش آن تمام امنیت بینالمللی را فرا خواهد گرفت. آمریکاییها باید از باتلاق جنگ تحمیلی سوم و تهاجم ددمنشانه به ایران که نتانیاهو برایشان تدارک دیده بود درس بگیرند و پیش از آنکه دامان خودشان بار دیگر در این آتش بسوزد، جلوی این رژیم پلید را بگیرند.
۳- جمهوری اسلامی ایران از ابتدا با صراحت تمام اعلام کرده است: هرگونه تفاهم هستهای، اقتصادی یا سیاسی، برای پایان جنگ و آتش بس منوط به توقف کامل تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان است. مذاکره در سایه خون کودکان لبنانی و بمباران این مردم مظلوم، نه شرافتمندانه است و نه ممکن. ترامپ و مشاورانش اگر از دریچه واقعیت به منطقه بنگرند، نه از پشت ویترین توهمات توییتنویسان بیمایه، درخواهند یافت که مقاومت لبنان قویترین برگ برنده جمهوری اسلامی ایران است که اهمیت آن در جنگ بخوبی هویدا شد. پایان جنگ بدون تضمین امنیت لبنان و توقف جنایات صهیونیستی، فریبکاری محض و خطایی راهبردی خواهد بود که هزینه آن را تمام منطقه خواهد پرداخت. همدستی و خیانت سبوعانه دولتمردان لبنان یکبار هم یکبار دیگر ثابت کرد که حزب الله هرگز نباید سلاح خود را زمین بگذارد و همواره باید آماده دفاع از خود و ملت لبنان در مقابل دشمن صهیونی و عوامل آن باشد.
۴- مردان و زنان سلحشور لبنان، با الهام از خون مطهر شهید سید حسن نصرالله و سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی، در میدان نبرد ثابت کردهاند که «جان فدایی» در قاموس مقاومت، یعنی فدا شدن در راه عزت امت اسلامی و تمامی
ت ارضی محور سربلند مقاومت. این همان گفتمان «محور مقاومت به مثابه یک سیستم به هم پیوسته و قاعدهمند» است که با هر قطره خون، استوارتر میشود. در نقطه مقابل، پادوهای آمریکایی و صهیونی، با شعارهای دروغین و رقص و پایکوبی بر جنایات رژیم اسرائیل، رسواترین چهره تاریخی خود را به نمایش گذاشتند. تاریخ شهادت میدهد: پرچم مقاومت، شکست باطل به دست حق و چیرهگی مظلوم بر ظالم بر بلندای عزت اسلامی برافراشته میماند.
آزادسازی جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰، نقطه عطف فروپاشی پارادایم «امنیت از طریق اشغال» بود. امروز نیز رژیم صهیونیستی با همان اشتباه محاسباتی، بار دیگر در خصوص حال حفاری قبر خود در جنوب لبنان است. بسیج اساتید کشور به محافل علمی، نخبگانی و سازمانهای بینالمللی هشدار میدهد: نظریه «صلح از طریق زور» مرده است و تنها «بازدارندگی مبتنی بر مقاومت مردمی» میتواند امنیت پایدار را تأمین کند. هرگونه مماشات کشورهای غربی-عربی با وحشیگری نتانیاهو، به منزله همدستی در جنایت جنگی است. از مردم مسلمان و آزاده منطقه و جهان میخواهیم بار دیگر با نقش آفرینی موثر خود ابعاد این جنایت را مشخص و با آن مقابله کنند. همچنین سکوت مرگبار سازمانها و نهادهای بینالمللی باید مورد انتقاد شدید افکار عمومی قرار گیرد و نخبگان اساتید دانشجویان و دانشگاهیان باید پرچمدار این مسئله باشند و به یاری مظلوم بشتابند. در پایان ضمن قدردانی و حمایت از مواضع هوشمندانه دستگاه سیاست خارجی کشورمان از مسئولان سیاست خارجی دولتهای منطقه میخواهیم صدای مظلومیت مردم لبنان را بشنوند و در برابر آن سکوت نکنند. إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا.