معاون مدیرعامل بانک مسکن از تسریع در تکمیل و واگذاری واحدهای مسکونی در طرحهای ۶۲۴ واحدی گیلان و ۵۸۸ واحدی کرمانشاه خبر داد و این اقدام را گامی مهم در راستای تحقق اهداف طرح نهضت ملی مسکن دانست.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، سعیدرضا کوهی، معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور اعتباری، اعلام کرد که با تلاشهای این بانک، موانع اجرایی دو طرح مهم از طرح نهضت ملی مسکن در استانهای گیلان و کرمانشاه برطرف شده است.
کوهی با اشاره به طرح ۶۲۴ واحدی بنیاد مسکن گیلان، از فعالسازی و تأمین سهمالشرکه آن خبر داد که موجب تسریع در عملیات اجرایی و تحویل واحدها به متقاضیان خواهد شد.
وی همچنین از پرداخت کامل سهمالشرکه طرح ۵۸۸ واحدی شهید نوروزی کرمانشاه خبر داد و گفت که این اقدام، فرآیند واگذاری واحدها را تسهیل کرده و تاکنون ۱۲۰ واحد تکمیل و تحویل شده است.
بانک مسکن در راستای حمایت از طرح نهضت ملی مسکن، با بهرهگیری از ظرفیتهای تأمین مالی، بر تسریع روند تکمیل و واگذاری مسکن در سراسر کشور تمرکز دارد.