معاون حمل‌ونقل و ترافیک منطقه۲ گفت:نوسازی ۱۰۰ درصدی ناوگان اتوبوس‌رانی طی سال‌های گذشته در این منطقه انجام شده است و با اقدامات مؤثر در حوزه نوسازی، تعداد ناوگان فعال به بیش از ۸۴ دستگاه افزایش‌یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدحسین کریمی با اشاره به اینکه آخرین خط مینی‌بوس منطقه۲ تهران نیز به اتوبوس‌های نوین مجهز شده است گفت: در راستای توسعه و ارتقای سطح کیفی خدمت‌رسانی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و باتوجه‌به افزایش تقاضا در خط مینی‌بوس ۴۲۰ در مسیر میدان صنعت - پل مدیریت، پس از پیگیری‌ها و هماهنگی‌های انجام‌شده با معاونت بهره‌برداری شرکت اتوبوس‌رانی تهران، این خط از مینی‌بوس به اتوبوس‌های جدید تغییریافت و هم اکنون با ۴ دستگاه فعال در حال سرویس‌دهی به شهروندان است.



وی با اشاره به اینکه خط ۴۲۰ آخرین خط مینی‌بوس در سطح منطقه۲ بود، افزود: این اقدام موجب افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافر و بهبود چشمگیر کیفیت سفرها شده است.