به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مجموعه تاریخی به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه‌کنندگی سیدحامد حسینی برای پخش در ماه محرم آماده می‌شود.

این مجموعه ۳۰ قسمتی با محوریت روایت وقایع پس از حماسه عاشورا تولید می‌شود و تلاش دارد با نگاهی دراماتیک، به بازخوانی داستان‌ها و رویداد‌های آن دوره تاریخی بپردازد. فیلمبرداری این سریال در شهرک سینمایی غزالی انجام شده است.

«نگین ارباب»، یک مجموعه تاریخی با محوریت تاریخ اسلام است. در این مجموعه به وقایع پس از قیام مختار نیز پرداخته می‌شود.

وحید آقاپور و کاظم هژیرآزاد، آرش مجیدی، پوریا پورسرخ، اندیشه فولادوند، الیکا عبدالرزاقی، پانته‌آ مهدی‌نیا، علی اوسیوند، ارسطو خوش‌رزم، آرش آصفی، کاظم هژیرآزاد، فریدون محرابی، وحید آقاپور و رضا ایرانمنش، از جمله بازیگران این مجموعه هستند.