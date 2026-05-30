برنامه تیم ملی والیبال در برزیل به درخواست فدراسیون جهانی و موافقت ایران با تغییراتی در محل برگزاری اردو رو‌به‌رو شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ خرداد تا ۲۸ تیرماه برگزار می‌شود که تیم ملی ایران هفته نخست در برزیل، هفته دوم در فرانسه و هفته سوم در صربستان به مصاف حریفان خود خواهد رفت.

برنامه مردان والیبال ایران که صبح امروز تهران را به مقصد برزیل ترک کردند با درخواست فدراسیون جهانی و موافقت ایران با تغییراتی در محل برگزاری اردو رو‌به‌رو شد.

بر این اساس اردوی تیم ملی والیبال ایران از دهم تا هفدهم خردادماه در کمپ ویژه تیم‌های ملی والیبال برزیل در شهر برزیلیا برگزار می‌شود و پس از برگزاری دیدار دوستانه و پیگیری تمرینات، مردان والیبال کشورمان از ۱۹ خردادماه به هتل محل اسکان تیم‌ها در شهر برزیلیا می‌روند تا بامداد پنج‌شنبه ۲۱ خرداد به وقت تهران در نخستین مسابقه خود به مصاف میزبان این رقابت‌ها یعنی تیم ملی برزیل بروند.

پیش از این قرار بود اردوی تیم ملی والیبال ایران در کمپ تیم‌های ملی والیبال برزیل در ریو برگزار شود که به درخواست میزبان، فدراسیون جهانی و موافقت ایران اردو از این شهر به برزیلیا تغییر پیدا کرد.

مرتضی شریفی (کاپیتان)، عرشیا به‌نژاد، عمران کوکجیلی، علی حاجی‌پور، پویا آریاخواه، امیرمحمدگل‌زاده، پوریا حسین خانزاده، مبین نصری، علی حق پرست، امیرحسین اسفندیار، محمد ولی زاده، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، آرمین قلیچ نیازی، محمدرضا حضرت پور و حسین حاجی‌کلاته بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در این اردو و هفته نخست لیگ ملت‌ها هستند.

عباس نظریان به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی راد و علی فتاحی به عنوان مربیان، جیانی روسی (مربی بدنساز)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، مهدی ابارشی (پزشک)، حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) و سجاد نوری به عنوان ماساژور اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان در لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ تشکیل می‌دهند.