وزش باد شدید همراه با گرد و غبار از امروز تا دوشنبه در نقاط مختلف خراسان رضوی در نواحی بادخیز پیش‌بینی و هشدار سطح نارنجی صادر شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیش‌بین هواشناسی خراسان رضوی گفت: همچنین تا پایان هفته در ساعات عصر شاهد افزایش ابرناکی و بارش‌ های رگباری با احتمال جاری شدن رواناب در نواحی شمالی هستیم و برای این سامانه جوی نیز هشدار سطح زرد صادر شده است.

علی الهی افزود: امروز دمای هوای استان افزایش محسوسی دارد و دمای روزانه مشهد به ۴۱ درجه می‌رسد و همچنین دمای هوا نیز از فردا کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته فریمان با کمینه دمای ۱۶ درجه خنک‌ ترین و سرخس با دمای روزانه ۴۲ درجه سلسیوس گرمترین نقاط استان بودند. دمای هوای مشهد نیز امروز بین ۴۱ و ۲۲ درجه سلسیوس متغیر است.