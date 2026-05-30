به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام تبریک آقای قالیباف به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان در رقابت‌های آسیایی ویتنام، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ورزش کشور افزود و موجب شادی و غرور مردم عزیز ایران شد.

فرزندان غیور ایران با نمایش اراده، تلاش و روحیه قهرمانی، ثابت کردند که نام ایران همچنان در عرصه‌های بین‌المللی ورزش، با افتخار و سربلندی همراه است. این موفقیت ارزشمند، ثمره سال‌ها تلاش ورزشکاران، مربیان، برنامه‌ریزی مدیران این رشته و دلسوزان کشتی کشور و نشانه تداوم جایگاه پرافتخار ایران در این رشته ریشه‌دار است.

اینجانب ضمن تبریک این افتخارآفرینی به ملت بزرگ ایران، جامعه ورزش کشور، خانواده‌های گرامی قهرمانان و اعضای تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان، از همه دست‌اندرکاران این موفقیت قدردانی می‌کنم و برای این نوجوانان پرافتخار در ادامه مسیر قهرمانی، موفقیت‌های روزافزون آرزو دارم.