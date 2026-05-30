رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی، قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان در رقابتهای آسیایی ویتنام را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام تبریک آقای قالیباف به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان در رقابتهای آسیایی ویتنام، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ورزش کشور افزود و موجب شادی و غرور مردم عزیز ایران شد.
فرزندان غیور ایران با نمایش اراده، تلاش و روحیه قهرمانی، ثابت کردند که نام ایران همچنان در عرصههای بینالمللی ورزش، با افتخار و سربلندی همراه است. این موفقیت ارزشمند، ثمره سالها تلاش ورزشکاران، مربیان، برنامهریزی مدیران این رشته و دلسوزان کشتی کشور و نشانه تداوم جایگاه پرافتخار ایران در این رشته ریشهدار است.
اینجانب ضمن تبریک این افتخارآفرینی به ملت بزرگ ایران، جامعه ورزش کشور، خانوادههای گرامی قهرمانان و اعضای تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان، از همه دستاندرکاران این موفقیت قدردانی میکنم و برای این نوجوانان پرافتخار در ادامه مسیر قهرمانی، موفقیتهای روزافزون آرزو دارم.