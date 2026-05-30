به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، هادی حق‌شناس با اشاره به وضعیت مطلوب تولید چای در استان گیلان گفت: خوشبختانه امسال به دلیل شرایط آب‌وهوایی مناسب در گیلان، وضعیت برداشت برگ سبز چای نسبت به سال گذشته بهتر شده و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری برداشت برگ سبز چای ۳۰ درصد افزایش داشته باشد.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۴۴ هزار تن برگ سبز چای در فصل بهار در باغات چای گیلان برداشت شده است، افزود: پیش‌بینی می‌شود میزان برداشت برگ سبز چای در سال جاری به بیش از ۱۳۰ هزار تن برسد، در حالی که این رقم در سال گذشته کمتر از ۱۰۰ هزار تن بوده است.

استاندار گیلان با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه چای و دیگر محصولات کشاورزی گفت: دولت با افزایش قیمت تضمینی برگ سبز چای، شرایط بهتری برای چایکاران فراهم کرده و میانگین نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است.

حق‌شناس با تأکید بر حمایت دولت در سیاست‌های جدید ارزی در حوزه واردات چای خشک بیان کرد: با توجه به اینکه واردکنندگان چای خشک دیگر ارز دولتی دریافت نمی‌کنند و تأمین ارز از طریق تالار ارزی انجام می‌شود، این موضوع موجب خواهد شد قیمت چای داخلی برای چایکاران گیلانی وضعیت مطلوب‌تری پیدا کند.

وی با بیان اینکه امسال ۱۶۷ کارخانه در حوزه خرید برگ سبز چای در گیلان فعال هستند، تصریح کرد: خوشبختانه کارخانه‌ها بخش عمده مطالبات چایکاران (۸۰ درصد) را پرداخت کرده‌اند.

استاندار گیلان سهم دولت از مطالبات چایکاران را حدود ۲۵ درصد اعلام کرد و گفت: سهم دولت حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است که امیدواریم بخشی از آن به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان ظرف چند روز آینده تأمین و پرداخت شود.

حق‌شناس با تأکید بر ضرورت حفظ باغات چای خاطرنشان کرد: وقتی تولید و قیمت محصول مناسب باشد، انگیزه تغییر کاربری باغات چای کاهش پیدا می‌کند و امیدواریم دیگر شاهد تغییر کاربری مزارع چای در شمال کشور نباشیم.