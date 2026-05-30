رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه حجاج بیمار با اولین پروازها به کشور اعزام میشوند، گفت: بازگشت حجاج به ۶ ایستگاه پروازی در داخل کشور صورت میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رشیدیان گفت: از ۱۱ خردادماه بازگشت حجاج به کشور آغاز میشود و تا ۲۳ خردادماه ادامه دارد و براساس برنامه ریزیها روزانه حدود ۲ هزار نفر به کشور باز میگردند.
وی با بیان اینکه امسال در ایام تشریق هیچ فوتی بین زائران کشورمان نداشتیم، افزود: با مرکز پزشکی حج و زیارت هماهنگ شده تا حجاج بیمار سریعتر به کشور منتقل شوند.
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: بازگشت حجاج ایرانی به ۶ ایستگاه پروازی تهران، زاهدان، مشهد، اصفهان، گرگان و شیراز صورت میگیرد.