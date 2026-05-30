به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان یزد با حضور در کنارگذر یزد در محور یزد–مهریز، از روند اجرای پروژههای بهسازی و نگهداری راه بازدید کرد.این بازدید شامل عملیات روکش آسفالت به طول ۵ کیلومتر در کنارگذر یزد و همچنین درزگیری آسفالت در همین محور، در محدوده پل راهداران بود.در جریان این بازدید، ضمن بررسی میدانی کیفیت اجرا و پیشرفت عملیات، بر تسریع روند تکمیل پروژهها با رعایت استانداردهای فنی تأکید شد.
اجرای این اقدامات در راستای ارتقای ایمنی تردد، افزایش دوام روسازی و بهبود کیفیت عبور و مرور در محور پرتردد یزد–مهریز انجام میشود.