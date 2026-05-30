به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرخی گفت: طی گشت و پایش به عمل آمده توسط کارشناسان این اداره و شناسایی واحد یاد شده، مشخص گردید فاضلاب خام حاصل از پروسه تولید آن که حاوی بار آلایندگی بسیار بالایی است بصورت خام و هرگونه عمل تصفیه به آب‌های سطحی هدایت که منجربه آلودگی سفره‌های زیر زمینی و خاک میشود، که پس از صدور اخطاریه و اعطای مهلت مناسب جهت رفع آلایندگی و یا جمع آوری سر انجام متصدی واحد نسبت به جمع آوری اقدام کرد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست افزود: در راستای جلوگیری از ایجاد آلودگی در منابع آب و خاک و هوا، پایش مستمر واحد‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی به طور جدی در دستور کار کارشناسان این اداره قرار دارد و از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه منابع الایندگی موضوع را در اسرع وقت به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرچک اطلاع دهند.