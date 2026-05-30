به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای مقابله با کشت خشخاش و امحای آثار آن، گفت: بر اساس مواد ۲۴ و ۲۵ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، برای افرادی که در انجام وظایف قانونی خود در این حوزه قصور کنند، ضمانت اجرای مشخص پیش‌بینی شده و اقدامات دستگاه‌ها در این زمینه به‌صورت مستمر رصد می‌شود.



مهدی بخشی در نشست مشترک کمیته‌های "حقوقی و قضائی" و "درمان و حمایت‌های اجتماعی" شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان با اشاره به جلسه‌ای که در ۲۸ اردیبهشت‌ماه با حضور مسئولان ستادی دادستانی کل کشور برگزار شده است، افزود: بر مبنای مطالب مطروحه در این نشست، در مواد ۲۴ و ۲۵ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، برای برخورد با افرادی که در امحای موارد مربوط به کشت خشخاش وظیفه دارند، اما در انجام مسئولیت‌های خود قصور یا کوتاهی می‌کنند، ضمانت اجرای قانونی پیش‌بینی شده است.



وی با بیان اینکه مقابله با این پدیده نیازمند پیگیری جدی و برخورد دقیق با هرگونه ترک فعل است، افزود: اقدامات در این حوزه رصد می‌شود و ترک فعل دهیاران، اعضای شورا‌های اسلامی و سایر موارد خاص باید حتما منجر به تشکیل پرونده شود.



دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ادامه داد: دستگاه قضایی و دادستانی در این زمینه صرفا به تذکر اکتفا نخواهد کرد و لازم است در هر موردی که قصور یا تخلف در انجام وظایف قانونی مشاهده می‌شود، موضوع به‌طور مشخص پیگیری و رسیدگی شود.



بخشی با تاکید بر اینکه برخی احکام صادره در این حوزه ممکن است از بازدارندگی کافی برخوردار نباشند، تصریح کرد: با توجه به عدم بازدارندگی برخی مجازات‌ها، لازم است دادستان‌ها در کیفرخواست، تقاضای مجازات تکمیلی را نیز مطرح کنند تا زمینه برای برخورد مؤثرتر و بازدارنده‌تر با متخلفان فراهم شود.



وی افزود: موارد مربوطه به مجازات‌های تکمیلی پیش بینی شده برای عاملان کشت خشخاش در استان باید به‌صورت دقیق اعلام و مستند شود و در ادامه، این گزارش‌ها برای دادستانی کل کشور ارسال و پیگیری خواهد شد.



دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در پایان خاطرنشان کرد: مقابله با کشت خشخاش و امحای آثار آن، نیازمند همکاری جدی همه دستگاه‌های مسئول است و هیچ‌گونه قصور یا ترک فعل در این زمینه قابل اغماض نیست.



دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان نیز در این نشست از نگاه علمی محور و کاربردی دستگاه قضایی در پیگیری موضوعات تقدیر کرد و گفت: قریب ۶۲ درصد محکومان زندان‌های استان کرمان مربوط به محکومان جرائم مواد مخدر هستند.



کوروش احمدیوسفی افزود: مواد مخدر آسیب‌های بسیار زیادی در حوزه‌های سلامت، اجتماعی، اقتصادی و. به همراه دارد و مجموعه‌های استان کرمان با نگاه خاص موضوعات را پیگیری می‌کنند و اقدامات تاثیرگذاری را انجام می‌دهند.



وی اظهارداشت: طرح دهکده امید و زندگی از استان کرمان آغاز شده و در سطح کشوری نیز به عنوان یک الگو مطرح شده است.



دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان گفت: دهکده امید و زندگی آماده پذیرش ۸۰۰ نفر است و به زودی کار پذیرش مددجویان را آغاز می‌کند.