بندر تجاری کیش به ۱۱ هزار و ۳۵۰ مسافر و ۲ هزار و ۱۹ دستگاه خودرو در هفته گذشته خدمات‌رسانی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: از دوم تا هشتم خرداد، در مجموع ۱۱ هزار و ۳۵۰ مسافر با شناور‌های مسافربری و حمل خودرو (لندینگ‌کرافت) در مسیر دریایی کیش و بنادر چارک و آفتاب تردد کردند.

براساس آمار ۶ هزار و ۵۲۱ نفر مسافر به كيش وارد و ۴ هزار و ۸۲۹ نفر مسافر نيز در اين مدت از كيش خارج شدند.

۱۲۵ سفر شناورهاي حمل خودرو (لندینگ‌کرافت) براي جا به جايي ۲ هزار و ۱۹ دستگاه خودرو در مسیرهاي دريايي كيش به چارك و آفتاب و بالعكس برقرار شد و هزار و ۲۸۲ خودرو وارد كيش و ۷۳۷ خودرو نيز از كيش خارج شدند.

شناورهای مسافری تندرو نيز با ۱۳۰ سفر، ۵ هزار و ۲۹۳ مسافر را جابه‌جا و از اين رقم ۲ هزار و ۶۷۵ مسافر وارد كيش و ۲ هزار و ۶۱۸ مسافر نيز از كيش خارج شدند.