پخش زنده
امروز: -
بازار نشر در سالهای اخیر با انتشار مجموعهای از کتابهای مرتبط با انقلاب اسلامی، هم روایتهای تاریخی را در دسترس مخاطب قرار داده است و هم متنهای نظری را برای فهم مبانی فکری انقلاب عرضه کرده مطالعه این کتابها گامی برای شناخت مسیرو تاریخ انقلاب اسلامی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مسیر شناخت انقلاب اسلامی، به ترکیبی از روایت، تحلیل و متنهای مبنایی نیاز دارد و همین نیاز، سبدی از کتابها را شکل داده است. بخشی از این سبد، به خواننده کمک میکند روند حوادث را به ترتیب دنبال کند و از پراکندگی روایتها فاصله بگیرد. کتاب «گام به گام با انقلاب: پیدایش انقلاب اسلامی» نوشته اکبر خلیلی از انتشارات سوره مهر، چنین نقشی را بر عهده میگیرد و رخدادهای منتهی به پیروزی انقلاب را در قالب روزنگار پیش میبرد. خواننده در این کتاب با توالی اتفاقها، تصمیمها و تغییرات فضای عمومی روبهرو میشود و تصویر مرحلهبهمرحلهای از رسیدن جامعه به نقطه تغییر به دست میآورد.
همزمان، برخی کتابها از زاویه تحلیل اجتماعی و سیاسی وارد میشوند و به جای روایت خطی، به چرایی رخدادها میپردازند. کتاب «انقلاب نااندیشیدنی در ایران» اثر چارلز کرزمن که با انتشار سوره مهر در اختیار مخاطب قرار گرفته است. متن کتاب، فرضیههای رایج درباره انقلابها را به چالش میکشد و نشان میدهد چه سازوکارهایی در جامعه ایران فعال شد و امکان پیروزی انقلاب اسلامی را را فراهم آورد. خواننده با این مسیر، از صرف دانستن «چه شد» عبور میکند و به پرسش «چرا چنین شد» نزدیک میشود.
در کنار روایت و تحلیل، بخش دیگری از منابع انقلاب اسلامی از دل تجربه زیسته چهرههای درگیر در مبارزه بیرون میآید و فضای سیاسی و اجتماعی آن سالها را با جزئیات نشان میدهد. کتاب «خون دلی که لعل شد» نوشته رهبر شهید، حضرت آیتالله خامنهای و منتشرشده در انتشارات انقلاب اسلامی، این امکان را فراهم میکند.
از خلال خاطرات مبارزاتی، تصویری از کنش سیاسی رهبر شهید ارائه میدهد. خواننده در این کتاب با یک گزارش خشک تاریخی روبهرو نمیشود و به فضای زیسته آن دوران نزدیک میشود و سازوکار شکلگیری مقاومت را لمس میکند.
در ادامه همین مسیر، کتاب «جهاد تبیین» که بر پایه بیانات حضرت آیتالله خامنهای تدوین شده است، مسئله روایت، تحریف، جنگ ادراکی و مسئولیت نخبگان و رسانهها را در چارچوبی منظم جمعبندی میکند و از خواننده میخواهد تاریخ و واقعیت را در برابر روایتهای رقیب بازشناسی کند.
برای فهم انقلاب اسلامی، متنهای مبنایی نیز نقش تعیینکننده دارند و این نقش را نمیتوان به حاشیه برد. کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» از حضرت آیتالله خامنهای که در انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شده است، برای همین بخش کارآمد میماند و مفاهیم پایهای مانند توحید، ایمان، جامعه، عدالت و مسئولیت انسان را در قالب درسگفتارهای منسجم توضیح میدهد. خواننده با مطالعه این اثر، با زبان فکریای آشنا میشود که در دهههای منتهی به انقلاب و پس از آن، در شکلدهی به گفتمان عمومی اثر گذاشته است و افق مفهومی انقلاب را روشنتر میکند.
در نقطه دیگر این نقشه مطالعاتی، آثار مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) قرار میگیرد و مبانی نظری انقلاب را از منظر بنیانگذار جمهوری اسلامی در دسترس قرار میدهد. کتاب «ولایت فقیه: حکومت اسلامی» اثر امام خمینی (ره)، از متنهای پایه در فهم نظریه سیاسی انقلاب اسلامی به شمار میآید و نسبت فقه و سیاست را شرح میدهد و چارچوب تشکیل حکومت اسلامی را توضیح میدهد. مطالعه این کتاب، امکان گفتوگو درباره بنیادهای نظری نظام سیاسی پس از انقلاب را فراهم میکند و اختلاف برداشتها را بر محور متن اصلی قابل بررسی میکند.