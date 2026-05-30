پخش زنده
امروز: -
هادی حق شناس گفت: بهجای اعمال محدودیتهای فراگیر، شناسایی و کنترل مشترکان پرمصرف راهکار اصلی عبور از پیک مصرف برق در تابستان است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ هادی حقشناس پیش در جلسه شورای اطلاعرسانی استان که با محوریت برنامه ریزی حوزه رسانه در زمینه مدیریت مصرف انرژی با اشاره به اهمیت افزایش بهرهوری در مدیریت منابع گفت: یکی از مهمترین و در عین حال دشوارترین بخشهای مدیریت، ارتقای بهرهوری است و این موضوع در حوزه انرژی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مصرف برق استان توسط تعداد محدودی از مشترکان پرمصرف انجام میشود، افزود: بررسیها نشان میدهد بخش عمدهای از مصرف انرژی در اختیار گروه مشخصی از مشترکان، عمدتاً در مناطق کم برخوردار، قرار دارد؛ از اینرو برنامههای مدیریت مصرف باید بهصورت دقیق و هدفمند برای این گروه اجرا شود.
استاندار گیلان با اشاره به وجود نقاط اوج مصرف در برخی مناطق استان گفت: میزان مصرف برق در برخی مناطق شهری با مصرف چند شهرستان برابری میکند و اطلاعرسانی مستقیم به این مشترکان، همراه با ارائه مشوقهای لازم برای کاهش مصرف، میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از خاموشیهای گسترده ایفا کند.
حقشناس همچنین بر نقش رسانهها در فرهنگسازی مصرف بهینه انرژی تأکید کرد و افزود : شورای اطلاعرسانی استان و رسانهها باید با تبیین الگوی صحیح مصرف و اطلاعرسانی دقیق درباره ساعات اوج مصرف، زمینه مشارکت بیشتر مردم در مدیریت انرژی را فراهم کنند.
وی با اشاره به بهرهگیری از سامانههای هوشمند پایش مصرف برق گفت: امکان رصد مستمر و لحظهای مصرف مشترکان فراهم شده است و در صورت تداوم مصرف خارج از الگوی تعیینشده، محدودیتهای لازم برای مشترکان پرمصرف اعمال خواهد شد.
استاندار گیلان در ادامه بر ضرورت کاهش مصارف غیرضروری در دستگاههای اجرایی تأکید کرد و افزود: جمعآوری روشناییها و پروژکتورهای غیرضروری، صرفهجویی در مصرف انرژی و توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه انرژی خورشیدی باید در دستور کار تمامی دستگاهها قرار گیرد.
وی با اشاره به برگزاری امتحانات دانشآموزان در هفتههای پیشرو، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای جلوگیری از هرگونه اختلال در فرآیند آموزشی را ضروری دانست و گفت: در برنامهریزیهای مرتبط با مدیریت مصرف برق، شرایط دانشآموزان و خانوادهها باید بهطور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
حقشناس در پایان، اطلاعرسانی دقیق، اقناع افکار عمومی و تولید محتوای مؤثر را از مهمترین مأموریتهای شورای اطلاعرسانی استان برشمرد و افزود: گیلان در حوزههای مختلف از جمله کشاورزی، گردشگری، حملونقل و زیرساختها دارای ظرفیتها و دستاوردهای ارزشمندی است که باید بهدرستی برای مردم تبیین و معرفی شود.