معاون امور مشترکین آبفای شیراز اعلام کرد: مشترکانی که بیش از الگوی مصرف آب استفاده میکنند، در صورت اصلاح نکردن رفتار مصرفی با قطع انشعاب مواجه خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، به گفته محمدعلی طاهری دوست، ۱۲۰۰ مشترک در شیراز سه برابر الگوی مصرف و ۷ درصد نیز دو برابر الگوی مصرف آب مصرف میکنند.
معاون امور مشترکین آبفای شیراز، گفت: ۹۵۲ هزار مشترک آبفا در شهرستان شیراز وجود دارد که ۴۷ درصد آنها خوشمصرف هستند و الگوی مصرف را رعایت میکنند.
وی افزود: در مقابل، حدود ۱۲۰۰ مشترک سه برابر الگوی مصرف آب استفاده میکنند و ۷ درصد از مشترکان نیز دو برابر الگوی مصرف، آب مصرف دارند. به گفته او، برای این دسته از مشترکان ابتدا تذکر کتبی ارسال میشود و در صورت بیتوجهی و اصلاح نکردن الگوی مصرف، انشعاب آنها قطع خواهد شد.
بهروزی، مدیر عامل آبفای شیراز نیز با اشاره به افزایش مصرف آب در فصل گرما گفت: آب آشامیدنی شیراز از سد درودزن و تعدادی چاه تأمین میشود، اما با آغاز فصل گرما مصرف آب افزایش پیدا میکند؛ بهویژه بهدلیل استفاده گسترده از کولرهای آبی.
وی توضیح داد: هر کولر آبی در ۲۴ ساعت فعالیت، بهطور میانگین ۳۰۰ لیتر آب مصرف میکند و همین موضوع سهم قابل توجهی در افزایش مصرف خانوارها دارد.
مدیر عامل آبفای شیراز تأکید کرد: سرویس کولرها، تعویض پوشالها، جلوگیری از نشتی آب و نصب سایهبان برای کولرهای آبی میتواند حدود ۳۰ درصد از مصرف آب خانوارها را کاهش دهد.