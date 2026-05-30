رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: با افزایش تولید ورق فولادی در کشور، کسری موجود در بازار جبران و تامین پایدار نیاز صنایع مختلف تسهیل می‌شود.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، آقای سمیعی‌نژاد افزود: تقویت تولید داخلی ورق فولادی، وابستگی به واردات را کاهش می‌دهد و با بهبود تراز عرضه و تقاضا، به ثبات بیشتر قیمت‌ها در زنجیره فولاد کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به طرح‌های در دست اجرا و برنامه‌های ارتقای بهره‌وری خطوط تولید تصریح کرد: با بهره‌برداری از طرح‌ها و بهبود عملکرد واحدها، کشور در مسیر خودکفایی بیشتر در حوزه ورق فولادی قرار می‌گیرد.

معاون وزیر صمت، طرح‌های فولادسازی و نورد گرم را از راهبردی‌ترین طرح‌های حوزه معدن و صنایع معدنی دانست و گفت: اجرای این طرح‌ها روند تامین ورق مورد نیاز صنایع داخلی را سرعت می‌دهد.

سمیعی‌نژاد افزود: به عنوان نمونه، یکی از طرح‌ها با ظرفیت تولید سالانه سه میلیون تن طراحی و اجرا شده است که در صورت بهره‌برداری کامل، بخش مهمی از نیاز صنایع پایین‌دستی از جمله خودروسازی، لوازم خانگی و صنایع نفت و گاز را در داخل کشور تامین می‌کند و وابستگی به واردات ورق‌های فولادی را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به ابعاد راهبردی این طرح‌ها تاکید کرد: استفاده از فناوری‌های نوین در طرح‌های فولادی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های تولید را به دنبال دارد.