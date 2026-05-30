مدیرکل میراث فرهنگی لرستان از آغاز مرمت های پسا جنگ در قلعه ی فلکالافلاک خرم آباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛عطا حسن پور گفت: مرمت برخی آثار تاریخی قلعه ی فلکالافلاک که بر اثر جنگ تحمیلی سوم آسیبدیده بود، آغاز شد.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان افزود:مرمت بنای باشگاه افسران به اتمام رسیده و شیشههای سربازخانه هم نصب شده است.
وی بیان کرد:هفته ی آینده عملیات مرمت موزههای مردمشناسی و جامعهشناسی درون قلعه آغاز میشود.
حسن پور در خصوص زمان مرمت ترکها و شکافهای بدنه اصلی قلعه گفت: مرمت بنای اصلی شروع نشده که میزان اعتبار موردنیاز در دست کارشناسی و بررسی است.
وی افزود:حمله ی موشکی رژیم صهیونیستی و آمریکا در اسفندماه سال ۱۴۰۴ آسیبهای جدی به قلعه فلکالافلاک بنای ۱۸۰۰ ساله و آثار پیرامونی آن وارد کرده است.
مدیرکل میراث فرهنگی لرستان بیان کرد:امواج ناشی از انفجار موشکهایی با وزن حدود یک تن، پایداری سازه اصلی را کاهش داده است.
حسن پور گفت: ارزیابی دقیق آسیبها فرآیندی زمانبر بوده و آنچه امروز در بدنه ی اصلی قلعه فلکالافلاک دیده میشود، زنگ خطری جدی برای پایداری این سازه است.
وی افزود: برآوردهای اولیه از خسارتهای وارده به مجموعه قلعه فلکالافلاک خرمآباد رقمی نزدیک به صد میلیارد تومان بوده که این رقم به وزارتخانه اعلام شده و از سوی وزارت میراث فرهنگی به یونسکو شکایت رسمی انجام شده است.
این حملات برخلاف منشورهای بینالمللی، منشور لاهه، کنوانسیونهای یونسکو و کنوانسیون سازمان ملل متحد انجام شده است.