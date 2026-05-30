با توجه به صدور هشدار سطح زرد، محلول پاشی در بخش کشاورزی به علت وزش باد شدید توصیه نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۱۵ در استان مرکزی صادر شد.

توصیف سامانه: تداوم گرادیان فشاری از یک‌شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ تا سه‌شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۲.

نوع مخاطره:

یکشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۰: وزش باد نسبتا شدید تا شدید بویژه در مناطق جنوبی استان و احتمال گردوخاک

دوشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۱: وزش باد نسبتا شدید در مناطق جنوب استان و احتمال گردوخاک

سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۲: وزش باد نسبتا شدید و احتمال گردوخاک

منطقه اثر:

اراک، شازند، خمین، خنداب، دلیجان، محلات، کمیجان، فراهان، ساوه، زرندیه، تفرش، آشتیان و غرق آباد.

اثر مخاطره:

احتمال خسارت به سازه‌های سبک و ناپایدار و پرتاب اشیا -احتمال کاهش کیفیت هوا و دید افقی.

توصیه:

استحکام بخشی به سازه‌های سبک و ناپایدار بویژه پوشش گلخانه‌ها - عدم محلول پاشی در بخش کشاورزی - خودداری از کار دراماکن مرتفع و در صورت کار رعایت احتیاط لازم - خودداری افراد به ویژه گروه‌های حساس از حضور در فضای آزاد در صورت کاهش کیفیت هوا.