بنیاد ملی نخبگان از رونمایی طرح آموزشیار برای حمایت از دانشجویان دوره دکتری خبر داد و اعلام کرد: در این طرح، دانشجویان سال اول و دوم دکتری تحت پوشش قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی نیکبخت؛ معاون مستعدان و آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان به تشریح اقدامات جدید برای دانشجویان دکتری سال سوم و چهارم پرداخت و گفت: سال گذشته طرح "پژوهشیار" برای حمایت از فعالیت‌های دانشجویان سال سوم و چهارم دکتری اجرا شد، اما برای سال تحصیلی پیش رو (۱۴۰۴-۱۴۰۵)، بخش جدیدی تحت عنوان طرح "آموزشیار" به این بسته حمایتی اضافه شده است.

وی خاطرنشان کرد: با اضافه شدن طرح آموزشیار، دانشجویان سال اول و دوم دکتری نیز تحت پوشش قرار می‌گیرند. در حال حاضر، لایه نخبگانی و تراز اول دانشجویان دوره دکتری، علاوه بر سایر تسهیلات، ماهانه مبلغ ۲۰ میلیون تومان از سوی بنیاد دریافت می‌کنند.

نیکبخت با اشاره به گستره حمایت‌های بنیاد از دانشجویان دکتری گفت: علاوه بر پرداخت ماهانه ۲۰ میلیون تومان، دانشجویان می‌توانند از سایر تسهیلات بنیاد نیز استفاده کنند؛ به‌گونه‌ای که مجموع این حمایت‌ها برای برخی افراد تا ۳۰۰ میلیون تومان و حتی برای بعضی موارد تا ۴۰۰ میلیون تومان نیز می‌رسد؛ ضمن اینکه برای افراد متأهل امکان افزایش این میزان نیز وجود دارد.

معاون مستعدان و آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان درباره ماهیت این تسهیلات گفت: از جمله این حمایت‌ها می‌توان به کمک‌هزینه خرید تجهیزات، کمک‌هزینه خرید مواد مصرفی برای پایان‌نامه‌های دکتری و نیز حمایت برای شرکت در دوره‌ها و فرصت‌های مطالعاتی (اعزام دوره) اشاره کرد.

وی افزود: به‌طور کلی، دانشجویان علاوه بر دریافت ماهانه پژوهانه ۲۰ میلیون تومان، می‌توانند از این بسته‌های تکمیلی نیز بهره‌مند شوند.