نماینده مردم بیرجند در مجلس با اشاره به نقش مؤثر وزارت راه و شهرسازی در رفع محرومیت‌های خراسان جنوبی، مداخله فوری شرکت بازآفرینی شهری را برای توقف روند تخریب ارگ تاریخی بهارستان و احیای این نماد هویتی خواستار شد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، سیدرضا هاشمی، نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در نشست هم‌اندیشی بازآفرینی شهری که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اقدامات اخیر این وزارتخانه را عامل مهمی در کاهش محرومیت‌ها و خروج خراسان جنوبی از بن‌بست‌های زیرساختی دانست.

هاشمی با تأکید بر ضرورت حفظ بافت‌های تاریخی به‌عنوان شناسنامه شهرهای استان، از وضعیت بحرانی «ارگ بهارستان» به عنوان قدیمی‌ترین بنای خشتی شرق کشور انتقاد کرد.

وی با اشاره به اینکه این بنای ارزشمند در هسته مرکزی بیرجند واقع شده و نیازمند عملیات مرمتی فوری است، تصریح کرد: نهادهای متولی از جمله شرکت بازآفرینی شهری و شهرداری باید با مشارکت جدی، از تخریب بیشتر این اثر ملی جلوگیری کنند.

این نماینده مجلس وعده داد علاوه بر تخصیص بخشی از اعتبارات در اختیار نمایندگان، پیگیری‌های لازم را برای جذب بودجه‌های ملی جهت حفاظت اصولی از این ارگ تاریخی انجام دهد.

وی ، نگاه ویژه وزارت راه و شهرسازی به مناطق کمتر برخوردار را زمینه‌ساز تحولی مثبت در کیفیت زندگی شهری دانست و خواستار استمرار تخصیص اعتبارات هدفمند برای اجرای طرح‌های بازآفرینی در خراسان جنوبی شد تا عقب‌ماندگی‌های زیرساختی این منطقه بیش از پیش جبران شود.