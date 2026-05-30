مدیر امور آبفای شهرستان ابرکوه از شناسایی و قطع یک فقره انشعاب غیرمجاز در دهستان تیجرد خبر داد و گفت: این انشعاب به اندازه مصرف ۶۰ مشترک خانگی آب برداشت می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سیدحسن عظیمی، با اشاره به برخورد قاطع با برداشت‌های غیرمجاز از شبکه آب شرب گفت: در پی اطلاع‌رسانی یکی از شهروندان و با اقدام سریع مأموران گشت آب، یک فقره انشعاب غیرمجاز در دهستان تیجرد شناسایی شد. وی افزود: این انشعاب با دستور دادستان شهرستان و با حضور عوامل انتظامی قطع و برای طی مراحل قانونی صورت‌جلسه شد.

عظیمی با بیان اینکه مصرف این انشعاب غیرمجاز معادل مصرف ۶۰ انشعاب خانگی بوده است، تصریح کرد: قطع این‌گونه انشعابات در راستای صیانت از حقوق مشترکین، جلوگیری از تضییع بیت‌المال و حفظ پایداری شبکه آب شرب انجام می‌شود.

مدیر امور آبفای شهرستان ابرکوه با تأکید بر اینکه با متخلفان این حوزه برخورد قانونی و قاطع صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: برای افرادی که به حقوق مردم دست‌درازی می‌کنند، مجازات کیفری و جریمه‌های سنگین مالی پیش‌بینی شده است.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مصرف نامتعارف یا انشعاب غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.