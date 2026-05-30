به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مردم ایران با پشت سر گذاشتن ۹۰ شب حضور منسجم در میدان، با تکیه بر «وحدت ملی» و پیوند میان مردم و حاکمیت، الگوی نوین و موفقی از ایستادگی را در عرصه بین‌المللی خلق کردند.

الگویی که به باور تحلیل‌گران، محاسبات و استراتژی‌های قدرت‌های جهانی را در مواجهه با ایران به شکست واداشت.

رمز موفقیت مردم ایران در این بازه زمانی، دستیابی به یک «فرمول پیروزی» مبتنی بر همدلی بود. این فرمول که حاصل ترکیب وحدت کلمه، تبعیت از رهبری، حمایت قاطع از نیرو‌های مسلح و ایستادگی در برابر فشار‌ها بود، عملاً به سد محکمی در برابر توطئه‌های خارجی تبدیل شد و نتایج عینی و مطلوبی را برای کشور به همراه آورد.

آنچه بیش از هر چیز در این ۹۰ شب خودنمایی کرد، توانمندی ایرانیان در مدیریت میدان بود. در حالی که فشار‌های روانی و سیاسی با هدف ایجاد تفرقه دنبال می‌شد، ملت ایران نشان داد که در ابداع راهکار‌های نوین برای خنثی‌سازی تهدیدات و همچنین در مرحله اجرای هماهنگِ برنامه‌ها، پیشتاز است. این کنشگری فعال، جهان را وادار کرد تا قدرتِ «همدلیِ ساختاریافته» مردم ایران را به عنوان یک متغیر تعیین‌کننده در معادلات سیاسی بپذیرد.

نمایش ۹۰ روزه حضور مردم، نه تنها یک حرکت مقطعی، بلکه پیامی راهبردی به ناظران بین‌المللی بود. جهانیان اکنون با واقعیتی رو‌به‌رو هستند که در آن «تاب‌آوری اجتماعی» (National Resilience) به پشتوانه پیوند مردم با ارکان نظام، مانع از تحقق اهدافِ جریان‌های معاند شده است.

این همدلی، اکنون به عنوان «سرمایه اجتماعی» ایران، به یکی از شاخص‌های اصلی در ارزیابی قدرت ملی کشور در سطوح جهانی تبدیل شده است.