۱۱۶۰ تن کالای اساسی در استان بوشهر توزیع شد
مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر از توزیع ۱۱۶۰ تن کالای اساسی شامل برنج، روغن، شکر و مرغ منجمد در دو ماه نخست امسال در بازار استان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کاووس بهبهانی در جمع خبرنگاران با تشریح اقدامات انجام شده برای توزیع گسترده اقلام تنظیم بازار، از گام بلند جهاد کشاورزی بوشهر برای ثبات بازار و امنیت غذایی خبر داد و افزود: در همین راستا ضمن توزیع صدها تن کالای اساسی، با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان با هرگونه سودجویی برخورد قاطع قانونی میشود.
وی با تأکید بر تعهد جهادگران عرصه امنیت غذایی برای حفظ آرامش بازار، گفت: برای اطمینان از دسترسی عادلانه شهروندان به مایحتاج ضروری، نظارت ویژهای بر توزیع هزار و ۱۶۰ تن اقلام اساسی شامل برنج، روغن، شکر و مرغ منجمد صورت گرفته است تا این کالاها با قیمت مصوب به دست مصرفکنندگان واقعی برسد.
مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر ادامه داد: بازرسان ما با انجام ۳ هزار و ۹۰ عملیات میدانی، بازار را تحت نظارت داشتهاند تا فضایی امن برای خرید مردم و فضایی ناامن برای سودجویان ایجاد کنند که نتیجه این هوشیاری، شناسایی ۱۸۱ مورد تخلف صنفی بود که بلافاصله جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی کشف محمولههای قاچاق را گامی در جهت حمایت از تولید داخل دانست و تشریح کرد: با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، از خروج غیرقانونی ۱۷۹ رأس دام سبک که قرار بود به خارج از مرزها قاچاق شود، جلوگیری شد و با دستور قضایی، تمام این دامها برای تأمین نیاز بازار داخلی ذبح و گوشت حاصل از آن در شبکه توزیع استان در دسترس مردم قرار گرفت.
بهبهانی همچنین به بازگرداندن ۴۹ کیسه آرد دولتی به چرخه تولید نان اشاره و تصریح کرد: تمامی این اقدامات با هدف جلوگیری از هدررفت منابع و سرمایههای متعلق به مردم انجام شده است.