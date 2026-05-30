۱۱۶۰ تن کالای اساسی در استان بوشهر توزیع شد

مدیر بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر از توزیع ۱۱۶۰ تن کالای اساسی شامل برنج، روغن، شکر و مرغ منجمد در دو ماه نخست امسال در بازار استان خبر داد.