پخش زنده
امروز: -
وزارت دادگستری فرانسه اعلام کرد: شمار زندانیان این کشور به بیش از هشتاد و هشت هزار و ۶۰۰ نفر رسیده که بالاترین رقم ثبتشده در تاریخ این کشور است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، طبق گزارش وزارت دادگستری فرانسه، ظرفیت زندانها متناسب با افزایش جمعیت زندانیان رشد نکرده و تراکم در برخی زندانها و بازداشتگاهها از ۲۰۰ درصد هم فراتر رفته است.
همزمان، بازرس کل زندانهای فرانسه در گزارش سالانه خود اوضاع زندانها را «وحشتناک، شرمآور و فاجعهبار» توصیف کرده و درباره ازدحام جمعیت، شرایط نامناسب بهداشتی و افزایش خشونت هشدار داده است.