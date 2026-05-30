به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کامران ملکی صدقی مدیرکل هماهنگی امور گشت‌های مشترک و نظارت بر بازار سازمان تعزیرات، در بازرسی از بنگاه‌های املاک گفت: این بنگاه‌های املاک متخلف به بیش از ۱۰ میلیارد و ۱۳۲ میلیون تومان جریمه محکوم شدند.

مدیرکل هماهنگی امور گشت‌های مشترک و نظارت بر بازار سازمان تعزیرات افزود: بنگاه‌های املاک باید پروانه کسب و نرخ نامه یا حق کمیسیون مصوب را در منظر دید مشتریان قرار دهند.

ملکی صادقی گفت: همچنین این بنگاه‌ها باید رسید دریافت حق کمیسیون را به موجر و مستاجر تحویل داده و یک نسخه را ضمیمه قرارداد کنند.

وی افزود: بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره بها، بنگاه‌های املاک مکلف هستند قرارداد‌های خود را در سامانه املاک و مستغلات ثبت کنند.

مدیرکل هماهنگی امور گشت‌های مشترک و نظارت بر بازار سازمان تعزیرات گفت: در صورتی که مشاور املاک هر یک از موارد فوق را اجرا نکند، تخلف محسوب و بر اساس قانون با آن برخورد می‌شود.

ملکی صادقی از مردم خواست هنگام مراجعه به بنگاه‌های املاک، ابتدا پروانه کسب بنگاه را مطالبه کنند و در صورت داشتن پروانه، قرارداد خود را منعقد کنند.

وی گفت: مردم می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف در بنگاه‌های املاک، موارد را با شماره ۱۲۴ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یا شماره ۱۳۵ سازمان تعزیرات اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان رسیدگی شود.